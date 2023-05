Epic Games s’intéresse à la mode numérique en investissant dans CLO Virtual Fashion

CLO Virtual Fashion s'associe avec l'éditeur américain Epic Games pour démocratiser la mode numérique dans les métavers.

Avec le savoir-faire et le soutien financier d’Epic Games, le leader mondial des solutions de vêtements numériques vise à rendre les flux de travail intégrés plus aisément accessibles pour les concepteurs 3D, les créateurs de personnages, les animateurs et les professionnels de la mode, donnant lieu à des jeux et à des métavers qui offrent de véritables options de vêtements réalistes, et maximisant la valeur des vêtements numériques au sein de l’industrie.

Exciting news for fashion and gaming! CLO and Epic Games are investing in the future of digital fashion together: https://t.co/l7iXYZcbhd — CLO (@itsclo3d) May 12, 2023

Kim Libreri, directeur de la technologie chez Epic Games, a déclaré :

Apporter une mode numérique de haute qualité dans des mondes virtuels en temps réel est complexe et peut être un obstacle à la création pour les stylistes de mode numérique. Il est passionnant de voir la manière dont les solutions de CLO Virtual Fashion fonctionnent avec Unreal Engine pour aider les stylistes de tous les secteurs à fabriquer des vêtements de mode numériques réalistes.

CLO Virtual Fashion va aider Epic Games dans la création de vêtements numériques

Epic Games et CLO Virtual Fashion ont conclu un partenariat pour la mode numérique dans les métavers avec l’achat d’actions dans les deux sociétés. Simon Kim, PDG de CLO Virtual Fashion, a ajouté :

Nous sommes convaincus que les vêtements numériques joueront un rôle important dans l’avenir du divertissement numérique et des plateformes du métavers. Nous nous préparons à un avenir où il sera possible d’envisager la numérisation de tout, et donc à la convergence de la mode avec le monde du divertissement et le métavers. Nos deux entreprises ont une vision similaire et nous sommes déterminés à bâtir l’avenir que nous imaginons. Nos clients tentent déjà de maximiser l’utilité des vêtements numériques, et nous allons travailler pour répondre à ces demandes et feuilles de route. Nous sommes convaincus que ces investissements vont permettre de libérer la valeur maximale de chaque vêtement numérique et de chaque créateur à travers le monde, et nous sommes extrêmement heureux de partager cet objectif avec Epic Games.