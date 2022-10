Epic Games et Match Group en rajoutent à l’encontre de Google et ses supposées pratiques anticoncurrentielles

Epic et Match repartent en guerre contre Google en ajoutant de nouvelles accusations au dossier.

Epic Games et Match Group essaient d’étendre la portée de leurs actions en justice à l’encontre de Google pour inclure de nouvelles accusations. Dans une motion déposée tout récemment auprès d’une cour fédérale dans le district nord de Californie, les deux entreprises accusent Google d’avoir acheté des développeurs qui avait les moyens et la possibilité de créer des stores Android concurrents.

Plus particulièrement, Epic et Match pointent du doigt des accords comme le Projet Hug. Cette initiative, baptisée plus tard “Apps and Games Velocity Program”, a vu Google dépenser des millions de dollars pour garder certains développeurs Android très populaires sur le Play Store, selon la plainte déposée par Epic l’année dernière.

“Certains de ces accords ont été pensés, et l’ont permis, pour empêcher des développeurs de lancer des stores concurrents”, selon la motion, et d’ajouter que Google a par là-même commis une violation “per se” du Sherman Act, la principale loi antitrust américaine. Selon le Sherman Act, les violations per se ne nécessitent pas que le plaignant montre comment un certain comportement a pu affecter négativement le marché dans la mesure où il est généralement accepté que de telles actions réduisent la concurrence (l’entente sur les prix, par exemple, rentre dans cette catégorie).

Google a déclaré à Engadget qu’il s’opposait à cette motion. “Epic et Match ajoutent par ailleurs plusieurs affirmations inexactes à leurs actions en justice déjà lancées et nous sommes impatients de pouvoir rétablir toute la vérité face à la cour”, déclarait un porte-parole de l’entreprise.

“Le programme sur lequel Epic et Match basent leurs affirmations offrent simplement des avantages aux développeurs qui donnent des récompenses et un accès anticipé aux utilisateurs de Google Play lorsqu’ils publient de nouveaux contenus ; celui-ci n’empêche pas les développeurs de créer des stores concurrents, comme ils l’affirment”, ajoute le géant “En vérité, le programme est la preuve que Google Play lutte équitablement avec ses nombreux rivaux pour les développeurs, lesquels ont plusieurs options pour les systèmes d’exploitation et les stores.”

La motion survient après que Epic et Match ont trouvé un accord temporaire avec Google il y a quelques mois pour s’assurer que leurs apps restent sur le Play Store le temps que cette affaire soit réglée. Dans une contre-attaque déposée par Google en juin, la firme de Mountain View accusait Match de tenter de “ne rien payer” pour l’accès au Play Store. La commission prélevée par Google sur son store a aussi attiré l’attention du Département de la Justice et un groupe de plus de trois dizaines d’États.