Enchanted Portals : le shooter arcade 2D de Xixo Games Studio est daté

Comparé à Cuphead pour son hommage aux cartoons des années 1930, Enchanted Portals arrive dans le courant de la semaine sur consoles et PC

Développé par le studio espagnol Xixo Games Studio avec le moteur graphique Unreal Engine d’Epic Games, Enchanted Portals raconte l’histoire de Bobby et Penny, deux magiciens débutants coincés entre deux dimensions, qui devront affronter de nombreux dangers pour récupérer le Livre Magique et pouvoir rentrer chez eux sains et saufs.

Avec une musique entraînante, des illustrations rétro et des scènes comiques, ce jeu de plateforme 2D coopératif vous tiendra en haleine. Que vous jouiez en solo ou avec un ami, la magie ne s’arrête jamais et l’action est toujours rapide et fantaisiste. Rejoignez Bobby et Penny dans leur quête et voyez où l’aventure vous mènera.

Enchanted Portals se dévoile en vidéo

Enchanted Portals sortira sur PC au format numérique le 6 septembre prochain, puis sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series Son le 8 septembre prochain. Les versions PS4, Xbox One et Nintendo seront disponibles d’ici plusieurs semaines.