En 2024, les spin-offs de The Walking Dead répète pour la troisième fois la même histoire

Le schéma narratif reste le même : survivants, zombies, conflits internes et menaces humaines, montrant une répétition des thèmes déjà vus dans The Walking Dead et ses dérivés.

Tl;dr Les nouveaux spin-offs de The Walking Dead répètent la même trame narrative.

The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol se concentrera sur le retour de Daryl aux États-Unis.

Les intrigues similaires des spin-offs pourraient rendre la franchise monotone.

Les prochaines saisons ont l’opportunité de diversifier leurs histoires.

Une redondance narrative ?

Alors que les spin-offs de The Walking Dead renouvellent l’univers en proposant de nouvelles aventures pour des personnages bien établis, ils semblent s’engager sur la voie d’une répétition narrative. En effet, une fois la série originale terminée, trois spin-offs ont vu le jour, suivant divers personnages de la série originale. Parmi ceux-ci, Dead City, centré sur Maggie et Negan, et Daryl Dixon, relatant les nouvelles péripéties de son personnage éponyme. Bien que The Ones Who Live ait pris fin, les deux autres sont prévus pour se poursuivre sur plusieurs saisons.

Daryl Dixon : vers un déroulement prévisible pour la saison 2 ?

La prochaine saison à être diffusée sera The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol, où l’on suivra Daryl dans son combat contre « le Pouvoir des Vivants » et des zombies évolués en France. Cependant, l’intrigue se concentrera également sur les efforts de Carol pour retrouver Daryl et le ramener aux États-Unis. Une situation qui risque de créer des tensions, compte tenu de la vie que Daryl a désormais construite outre-Atlantique, et des amitiés qu’il a nouées avec Laurent et Isabelle.

Un besoin de diversité dans les récits

Avec l’ajout de Daryl Dixon à la liste des spin-offs centrés sur une mission de sauvetage, toutes les dérivations majeures de la série originale présentent désormais des prémices similaires. Si ce modèle se poursuit avec la deuxième saison de Dead City en 2025, qui verra Maggie tenter de sauver Negan, la franchise risque de donner l’impression de se répéter. Pour rester intéressante, elle devra diversifier ses intrigues.

Des opportunités pour renouveler la formule

Il reste encore à voir comment cette répétition pourra être évitée. Cependant, les saisons 2 de Daryl Dixon et Dead City ont une occasion de se démarquer et d’éviter un sentiment de redondance. Par exemple, la bande-annonce de The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol laisse entendre que Carol retrouvera son ami avant la fin de la saison, ouvrant la voie à une intrigue plus complexe. Pareillement, la bande-annonce de la saison 2 de Dead City confirme que Maggie découvrira le nouveau rôle de Negan au sein du Burazi, ce qui pourrait conduire à une réunion plus tendue que celle de Daryl et Carol.