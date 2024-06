“Empire of the Ants” : Partez explorer une vie d’insecte photoréaliste dès novembre

Le jeu de stratégie en temps réel sera accessible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Qu'attendez-vous pour intégrer cette expérience de jeu virtuellement époustouflante ?

Tl;dr Nouvelle version du jeu Empire of the Ants en novembre.

L’éditeur Microids et le développeur Tower Five à la conception.

Le jeu est basé sur le roman de Bernard Werber.

Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

La renaissance d’un classique : Empire of the Ants

On dit souvent que la meilleure façon de prédire l’avenir est d’inventer le futur. Et c’est exactement ce que font Microids et le développeur Tower Five, avec le remake d’un classique du jeu de stratégie : Empire of the Ants. Cette version brillamment photoréaliste et excitante atterrira sur nos écrans le 7 novembre.

Un voyage fascinant dans le monde des insectes

Préparez-vous à prendre le contrôle de n°103 683, une fourmi déterminée à protéger sa colonie dans la forêt de Fontainebleau. Vous devrez réunir des ressources, sécuriser des avant-postes, fortifier vos armées et exécuter les plans de la reine.

Conçu avec le moteur Unreal Engine 5, chaque décision est cruciale et chaque mouvement est stratégique. Le jeu offre une expérience immersive avec une difficulté progressive. Il adapte sa jouabilité en fonction des différentes saisons et des cycles jour-nuit.

Un aperçu du livre culte de Bernard Werber

Comme son prédécesseur de Y2K, le jeu de 2024 est basé sur le populaire roman du même nom, Les Fourmis, du célèbre auteur français Bernard Werber. Il suit à la fois une société de fourmis et un monde parallèle d’humains du début du 21ᵉ siècle à Paris. Les thèmes abordés sont la communication, la coopération, l’impact environnemental et la hiérarchie sociale.

Préparez-vous pour l’aventure

La bande-annonce est déjà disponible en ligne et le jeu peut être ajouté à votre liste de souhaits sur Steam, GOG, Epic et le PlayStation Store. N’oubliez pas : vous devrez faire preuve de stratégie, explorer, combattre et peut-être même former des alliances avec la faune locale pour surmonter les nombreux défis qui vous attendent dans ce monde où les petites créatures détiennent un immense pouvoir.