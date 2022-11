Emancipation : un long-métrage poignant sur l’esclavage

Apple TV+ dévoile la bande-annonce du film Emancipation avec Will Smith.

Réalisé par Antoine Fuqua, à partir d’un scénario de William N. Collage, Emancipation raconte l’histoire triomphante de Peter, un homme qui s’échappe de l’esclavage, comptant sur son intelligence, sa foi inébranlable et son amour profond pour sa famille pour échapper à des chasseurs au sang froid et aux marais impitoyables de la Louisiane dans sa quête de liberté. Le film s’inspire des photos de 1863 de “Whipped Peter”, prises lors d’un examen médical de l’armée de l’Union et publiées pour la première fois dans le Harper’s Weekly. L’une des images, connue sous le nom de “The Scourged Back” (le dos fouetté), qui montre le dos nu de Peter mutilé par le fouet de ses esclavagistes, a contribué à renforcer l’opposition du public à l’esclavage.

Un trailer pour Emancipation

Emancipation sortira au cinéma le 2 décembre prochain, puis en streaming via la plateforme Apple TV+ le 9 décembre 2022. Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor et Mustafa Shakir jouent aux côtés de Will Smith. Le casting comprend également Steven Ogg, Grant Harvey, Ronnie Gene Blevins, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis, Michael Luwoye, Aaron Moten et la nouvelle venue Imani Pullum.

Le film est produit par Will Smith et Jon Mone via Westbrook Studios, Joey McFarland via McFarland Entertainment et Todd Black via Escape Artists. Chris Brigham, Antoine Fuqua, James Lassiter, Heather Washington, Cliff Roberts, Glen Basner et Scott Greenberg sont producteurs exécutifs.