Elgato lance Stream Deck +

Elgato, le fournisseur leader des périphériques pour streamers revient avec un nouveau modèle : Stream Deck +

Elgato améliore son Stream Deck, en proposant toujours les touches LCD, mais également 4 cadrans à pression et une bande tactile. Cette version “+” permet de nouvelles manières de travailler en améliorant tous les flux de travail, qu’il s’agisse de création de contenu, de production de podcast, de production en direct, de montage photo, de graphisme, etc. Stream Deck + propose le logiciel de mixage virtuel Wave Link avec son achat.

Stream Deck + conserve le même logiciel que les autres modèles, mais se voit également équipé de fonctionnalités dédiées qui vient directement concurrencer le modèle que Razer a lancé. Malheureusement, Elgato ne propose pas encore de modèles avec plus ou moins de touches.

« Stream Deck est devenu une plateforme indispensable pour les professionnels du numérique de tout type. Tous les mois, les utilisateurs de Stream Deck exécutent des centaines de millions d’actions avec leurs appareils pour rendre leurs flux de travail plus puissants et plus intuitifs, souvent de manière inattendue et ingénieuse, » a déclaré Julian Fest, SVP et GM d’Elgato. « Avec Stream Deck + et l’introduction de nouvelles entrées physiques, nous donnons à nos clients encore plus de moyens de personnaliser la façon dont ils contrôlent leurs configurations, positionnant ainsi Stream Deck comme une extension puissante au-delà des claviers et des souris. Nous avons hâte de voir notre communauté mettre Stream Deck + à contribution. »

Stream Deck + est disponible dès maintenant pour 229,99 euros.