Elemental présente son univers où des personnages de feu, d’eau, de terre et d’air cohabitent

Pixar dévoile une bande-annonce pour Elemental.

Réalisé par Peter Sohn (The Good Dinosaur, Partly Cloudy) et produit par Denise Ream (Cars 2, Up), Elemental de Pixar accompagne un couple improbable, Ember et Wade, interprétés respectivement par Leah Lewis et Mamoudou Athie, dans une ville où cohabitent les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air. La jeune femme fougueuse et le gars à l’esprit vif sont sur le point de découvrir quelque chose d’élémentaire, à savoir combien ils ont en fait en commun.

Un trailer pour Elemental

Le réalisateur Peter Sohn a déclaré :

Mes parents ont émigré de Corée au début des années 1970 et ont construit une épicerie animée dans le Bronx. Nous faisions partie des nombreuses familles qui se sont aventurées dans un nouveau pays avec des espoirs et des rêves – nous nous sommes tous mélangés dans un grand saladier de cultures, de langues et de beaux petits quartiers. C’est ce qui m’a conduit à Elemental. Notre histoire est basée sur les éléments classiques – le feu, l’eau, la terre et l’air. Certains éléments se mélangent entre eux, d’autres non. Et si ces éléments étaient vivants ?

Elemental sera diffusé le 16 juin 2023 aux États-Unis. La date de sortie française n’a pas encore été communiquée.