E3 2023 : le salon américain du jeu vidéo est annulé pour la deuxième année consécutive

ReedPop et l'Entertainment Software Association ont décidé d'annuler l'E3 2023.

L’édition 2023 de l’E3 qui devait être organisée par l’ESA (Entertainment Software Association) et l’agence d’évènementielle ReedPop n’a pas suscité l’intérêt nécessaire pour mettre en place un salon qui mettrait en valeur la taille, la force et l’impact des différents acteurs de l’industrie vidéoludique. Malgré cette mauvaise nouvelle, les deux sociétés veulent continuer à travailler ensemble sur les futurs événements de l’Electronic Entertainment Expo.

Kyle Marsden-Kish, vice-président de la division gaming de ReedPop, a déclaré :

Cette décision a été difficile à prendre en raison de tous les efforts que nous et nos partenaires avons déployés pour que cet événement ait lieu, mais nous avons dû faire ce qui est bon pour l’industrie et ce qui est bon pour l’E3. Nous comprenons que les entreprises intéressées ne pouvaient pas présenter de démos jouables et que les problèmes de ressources ont fait de leur participation à l’E3 cet été un obstacle qu’elles n’ont pas pu surmonter. Pour ceux qui se sont engagés à participer à l’E3 2023, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous offrir la vitrine que vous méritez et que vous attendez des événements organisés par ReedPop et l’Entertainment Software Association.

Geoff Keighley confirme que la quatrième édition de son événement Summer Game Fest aura lieu en juin prochain avec une meilleure organisation, des annonces inédites et diverses émissions dédiées aux jeux next-gen AAA, mais également aux indépendants. Celle-ci se démarquera d’ailleurs par une conférence physique au YouTube Theater, une salle de musique et de théâtre de 6000 places située à Inglewood, en Californie, aux États-Unis.

Production is ramping up on our biggest @SummerGameFest ever – the video game industry comes together this June, kicking off live from @youtubetheater on Thursday, June 8.

Stay tuned for more details! pic.twitter.com/2qlZJKdCzl

— Summer Game Fest (@summergamefest) March 28, 2023