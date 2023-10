Dungeons of Hinterberg : un mélange entre action-RPG et simulation sociale

Curve Games et Microbird Games dévoilent Dungeons of Hinterberg.

Dans Dungeons of Hinterberg, les joueurs prennent le contrôle de Luisa, une apprentie en droit désabusée qui se retrouve armée d’une épée et d’un guide touristique, pour explorer le village alpin d’Hinterberg et découvrir la magie cachée dans ses donjons :

Préparez-vous à partir en vacances dans un village moderne des Alpes autrichiennes, mais au lieu de faire de la randonnée ou du ski, vous devrez tuer des monstres, chasser du butin et résoudre des énigmes. Près de 25 donjons magiques ont récemment fait leur apparition autour d’Hinterberg, et la chasse aux monstres est devenue une attraction touristique majeure, attirant des aventuriers du monde entier dans le petit village.

Un trailer pour Dungeons of Hinterberg

Dungeons of Hinterberg sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam au printemps 2024. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass.