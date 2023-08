Dune : Spice Wars prépare la fin de son accès anticipé sur PC

Après cinq mises à jour majeures, Dune : Spice Wars va sortir de son accès anticipé en septembre prochain.

Développé par le studio bordelais Shiro Games avec l’aide de Funcom en tant qu’éditeur, Dune : Spice Wars est un jeu de stratégie en temps réel avec des éléments 4X qui se déroule dans l’univers du roman Dune de Frank Herbert. Les joueurs doivent diriger leur faction (Corrino, Atréides, Harkonnen, Vernius, Richèse, Ecaz, Hagal et Moritani) et se battre pour contrôler et dominer la désertique planète d’Arrakis. A noter que l’épice est la ressource la plus précieuse de l’univers. Elle prolonge la vie, élargit la conscience et rend possible les voyages interstellaires. Ils doivent donc surveiller attentivement le paysage pour ne pas risquer de perdre leurs troupes et leurs récolteurs face à des vers des sables titanesques qui feront irruption dans les dunes de sable pour les avaler et les dévorer tout entiers.

Du gameplay pour Dune : Spice Wars

Nicolas Cannasse, fondateur et PDG de Shiro Games, a déclaré :

Notre objectif était de créer un jeu 4X facile à comprendre mais difficile à maîtriser, riche en contenu, qui s’adresse à la fois aux nouveaux venus et aux passionnés du genre. Alimenté par des mises à jour régulières et par les commentaires ainsi que le soutien de notre communauté grandissante, nous sommes impatients de voir les joueurs s’immerger dans ce jeu exceptionnel que nous avons façonné ensemble.

Dune : Spice Wars sera disponible en version 1.0 sur PC via Steam en septembre prochain.