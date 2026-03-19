Dune 3 annoncée comme la fin : quel avenir pour les quatre romans suivants ?

Alors que le troisième volet de la saga Dune est présenté comme l’ultime chapitre cinématographique, des interrogations persistent quant à l’adaptation des autres romans de Frank Herbert, qui compte pourtant six volumes majeurs dans son univers.

Tl;dr « Dune : Part Three » annoncé comme conclusion épique.

L’avenir de la franchise reste ouvert à d’autres adaptations.

Le succès commercial rend probable une suite au cinéma.

Un « Dune : Part Three » aux allures de point final… ou presque ?

L’agitation autour du prochain volet de la saga Dune, orchestrée par le réalisateur Denis Villeneuve, ne faiblit pas. Présenté comme « l’épopée finale » de la trilogie consacrée à l’ascension fulgurante de Paul Atreides, ce troisième film semble tirer sa révérence, du moins selon la communication officielle de Warner Bros.. L’atmosphère plus sombre et résolument apocalyptique qui se dégage des premières images du film tranche avec le souffle épique des débuts. Le parcours du héros bascule définitivement dans l’ambiguïté, incarnant le redoutable Lisan al-Gaib, marquant un tournant aussi inévitable que dramatique pour la franchise.

Des adieux… qui n’en sont pas vraiment ?

Toutefois, les promesses hollywoodiennes de « dernier chapitre » prêtent parfois à sourire : combien de fois a-t-on entendu parler d’une conclusion annoncée avant qu’une suite n’émerge ? Les studios ont démontré par le passé qu’ils maîtrisent parfaitement l’art du rebondissement. D’autant que l’œuvre monumentale de Frank Herbert, enrichie ensuite par des générations d’auteurs, fournit un vivier presque inépuisable de scénarios. À ce titre, on serait tenté d’imaginer que la fin annoncée n’est qu’un nouveau commencement pour cet univers.

L’appétit insatiable des studios pour l’univers Dune

Il faut reconnaître une chose : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le succès retentissant de « Dune: Part Two » au box-office en 2024 a balayé les dernières réserves quant à la popularité mondiale du récit. Difficile alors d’imaginer Warner Bros. renoncer à exploiter une telle manne, surtout dans un contexte où la tentation d’étendre les franchises domine Hollywood. Surtout, des projets parallèles existent déjà : la série spin-off Dune: Prophecy, certes accueillie tièdement mais renouvelée pour une seconde saison sur HBO, dessine un avenir sériel solide pour l’univers.

Voici ce qui pourrait encore attendre les fans :

Poursuite des aventures sur grand écran par un nouveau réalisateur.

Nouvelles adaptations puisées dans les multiples romans dérivés.

Séries additionnelles inspirées par l’immense fresque imaginée par Herbert.

Vers l’infini… ou vers un réel adieu ?

En définitive, si Denis Villeneuve affirme vouloir passer la main après cette trilogie et que ses principaux acteurs semblent tourner la page, rien n’interdit à une nouvelle génération de créateurs d’explorer les ramifications sans fin du mythe duneien. Il est vrai que certains rebondissements littéraires pourraient donner quelques sueurs froides aux décideurs hollywoodiens – difficile d’imaginer l’adaptation cinématographique du règne millénaire du fils-ver géant de Paul Atreides. Mais dans le jeu perpétuel entre rentabilité et créativité, seul l’avenir dira si le désert d’Arrakis connaîtra enfin le repos… ou non.

Dune : Part Three est attendu en salles le 18 décembre 2026.