Dune 2 améliore un détail crucial du livre sur Chani

Dans les romans "Dune" de Frank Herbert, Chani est une Fremen forte et indépendante, jouant un rôle crucial dans la vie de Paul Atréides et le destin de l'Empire. Dans les adaptations cinématographiques, son rôle est souvent réduit, mettant davantage l'accent sur sa relation amoureuse avec Paul plutôt que sur son importance stratégique et culturelle.

Dune ou la conquête du désert

En s’attaquant à la tâche herculéenne de porter à l’écran le classique de la science-fiction de Frank Herbert, Dune: Part Two, Denis Villeneuve a su captiver les spectateurs du monde entier. Malgré sa fidélité au roman, le réalisateur n’a pas hésité à apporter des modifications, notamment concernant le personnage de Chani, incarné par Zendaya.

Un succès financier et narratif

Dune: Part Two a connu un succès financier colossal, rapportant 711,8 millions de dollars pour un budget de 190 million de dollars. Les spectateurs ont été fascinés par la montée en puissance messianique de Paul Atreides dans sa guerre contre la maison Harkonnen sur le monde désertique d’Arrakis. Chani, la mystérieuse femme Fremen, joue un rôle clé dans l’ascension de Paul. Sa relation avec Paul, initialement teintée de scepticisme, évolue au fil du récit et offre une nouvelle dimension à l’histoire.

Chani, une Fremen à part entière

Dans le roman de 1965, Chani est présentée comme la fille du Dr Liet Kynes, planétologiste impérial sur Arrakis. Cependant, dans le film de Denis Villeneuve, il n’existe pas de lien entre Chani et Kynes. Chani est présentée comme une membre ordinaire des Fremen, ce qui accentue au départ l’écart entre elle et Paul. C’est un choix narratif qui a des implications profondes pour l’histoire de Dune: Part Two et la dynamique unique des personnages.

Un changement qui renforce le personnage de Chani

Dans Dune Part Two, Chani est l’aide cruciale dont Paul a besoin pour s’intégrer au peuple Fremen. Cette modification du contexte familial de Chani renforce son autorité au sein de la tribu. Elle est ainsi en mesure de défendre Paul face aux autres membres de la tribu. L’absence de lien avec Liet Kynes rend également le personnage de Chani plus profond. Le public sait qu’elle a dû se battre pour survivre dans le difficile paysage désertique. Cela rend également sa relation avec Paul plus remarquable.