Dragons : une adaptation en live-action annoncée pour 2025

La trilogie d'animation de DreamWorks va être adaptée au cinéma par Dean DeBlois.

A la demande d’Universal, Dean DeBlois, qui a écrit et réalisé la trilogie animée – Dragons de 2010, Dragons 2 de 2014 et Dragons : Le Monde caché de 2019 – sera chargé d’écrire et de réaliser le film en live-action Dragons. A noter que Marc Platt (La La Land, Bridge of Spies, Trial Of The Chicago 7) produira ce nouveau long-métrage aux côtés d’Adam Siegel par le biais de Marc Platt Productions.

Universal/DreamWorks Animation’s ‘How to Trian Your Dragon’ will return to the big screen, but as a live-action feature adaptation with the franchise’s 3x Oscar nominated and Golden Globe winning filmmaker Dean DeBlois returning to write, direct & produce https://t.co/EbPrhH8QZa — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 15, 2023

Dragons se déroule dans le village viking mythique de Berk et suit les aventures d’un adolescent inadapté nommé Harold qui se lie d’amitié avec un dragon blessé qu’il appelle Krokmou. La licence fantastique qui basée sur les livres de Cressida Cowell a généré plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde. Au-delà du grand écran, leurs aventures ont donné lieu à trois séries télévisées (DreamWorks Dragons, Rescue Riders et The Nine Realms) ainsi qu’à des attractions dans des parcs à thème et au spectacle How to Train Your Dragon on Ice.

Du live-action pour Dragons chez Universal

La date de sortie au cinéma pour le film en live-action Dragons a été fixée au 14 mars 2025.