Dragon Ball Z : Bandai Namco annonce le retour de Budokai Tenkaichi

Un nouveau Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi est en cours de développement.

Plus de dix ans après Dragon Ball Z : Ultimate Tenkaichi, une expérience proche des derniers Budokai Tenkaichi développés par Spike Chunsoft afin de répondre à l’attente des fans suite aux mauvais retours concernant Dragon Ball : Raging Blast, l’éditeur japonais Bandai Namco prépare un nouveau Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi qui devrait être disponible à une date encore inconnue sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Le premier teaser met en avant Son Goku aka Kakarot en Super Saiyan Blue. Ceci confirme par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un simple remake de Budokai Tenkaichi, mais bien un jeu totalement inédit qui pourrait s’intéresser aussi bien aux anciens sagas qu’aux nouvelles présentes dans Dragon Ball Super.

Préparez-vous au combat… Un nouveau Budokai Tenkaichi est en route.

Budokai Tenkaichi, la pépite vidéoludique de Bandai Namco avec Dragon Ball Z

Appelés Dragon Ball Z Sparking! au Japon, les jeux Budokai Tenkaichi ont transposé le style de combat Tekken dans l’univers de Dragon Ball Z. Ces jeux sont connus pour leur gameplay dynamique et leur vaste liste de combattants, aussi bien grands que petits (en taille littérale et en popularité). Le prochain opus de la licence promet d’ores et déjà d’apporter de meilleurs graphismes et très probablement de nouvelles mécaniques.