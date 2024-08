Dragon Ball se met au MOBA en 4v4

Bandai Namco et Ganbarion dévoilent Dragon Ball Project: Multi, le premier jeu vidéo de type arène de bataille en ligne dans l'univers du célèbre manga d'Akira Toriyama.

La franchise Dragon Ball de Bandai Namco s’aventure dans un genre complètement nouveau avec Dragon Ball Project: Multi du studio japonais Ganbarion.

Dans un style rappelant celui de DOTA 2 ou Pokémon Unite, les joueurs de Dragon Ball Project: Multi pourront choisir parmi une liste de personnages iconiques, chacun disposant de rôles spécifiques, d’aptitudes et de compétences uniques. Les fans situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, en Corée du Sud, au Japon et à Taiwan peuvent s’inscrire pour la bêta ouverte.

Dragon Ball Project: Multi offre une variété de styles de jeu. Les joueurs peuvent choisir un héros qui sert de « super agresseur efficace« , un tank résistant capable d’encaisser les attaques ennemies, ou un rôle « technique » axé sur le soutien des alliés et la perturbation des ennemis. La taille exacte de la liste des combattants n’est pas encore connue, mais si Project: Multi gagne en popularité, d’autres combattants pourraient être ajoutés lors de mises à jour saisonnières.

Bandai Namco n’a pas encore révélé le modèle de monétisation de Dragon Ball Project: Multi, mais il comprendra de nombreux éléments cosmétiques. Ces options de personnalisation vont des changements de skins aux animations d’entrée et aux mouvements de finition, ce qui laisse présager la vente de microtransactions.

On en pense quoi ?

Le défi majeur que Dragon Ball Project: Multi devra relever est de se faire une place dans l’univers ultra-compétitif des MOBA, dominé par des géants tels que Dota 2 et League of Legends. Compte tenu de son originalité par rapport aux autres adaptations de la franchise, il est difficile de prédire si les fans seront séduits par cette nouvelle expérience de jeu Dragon Ball. Cependant, avec sa proposition unique et son gameplay innovant, Dragon Ball Project: Multi pourrait bien surprendre et conquérir le cœur des fans de l’univers de feu Akira Toriyama.