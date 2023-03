Dr. Frankenstein : Guillermo del Toro va réaliser un nouveau film

Les comédiens Oscar Isaac, Andrew Garfield et Mia Goth seraient en pourparlers avec Netflix et le réalisateur mexicain Guillermo del Toro pour rejoindre le casting du film Dr. Frankenstein.

Après Cabinet of Curiosities et Pinocchio, Guillermo del Toro est occupé sur la réalisation de The Buried Giant, mais développe également un projet cinématographique sur Frankenstein, l’histoire emblématique de Mary Shelley, pour la plateforme de streaming Netflix. Dans l’immédiat, on ne sait pas si sa version sera un film d’époque ou si elle se déroulera à l’époque moderne. On ne sait pas non plus qui jouera le docteur Frankenstein ou sa création.

Un casting de luxe pour Dr. Frankenstein

Le casting de Dr. Frankenstein pourrait réunir Oscar Isaac (Ex Machina, Dune, Moon Knight), Andrew Garfield (Mainstream, Under the Silver Lake, 99 Homes) et Mia Goth (Pearl, Suspiria, Infinity Pool). Des sources indiquent que Guillermo del Toro travaille principalement sur le scénario et qu’aucune offre formelle n’a été faite aux acteurs bien qu’une rencontre avec les intéressés s’est soldée par une réponse positive par chacun d’entre eux.