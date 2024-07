D’où vient le terme « catfish » ?

Le "catfish" est une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre sur internet, généralement pour tromper ou manipuler autrui dans des relations en ligne.

Tl;dr Le terme « catfish » provient du documentaire de 2010, Catfish.

Il décrit une personne créant une fausse identité en ligne dans le but de tromper autrui.

Le phénomène est toujours d’actualité et est mis en lumière par l’émission de MTV, Catfish: The TV Show.

L’entrée du terme « catfish » dans le Miriam-Webster Collegiate Dictionary en 2014 témoigne de son impact culturel.

Le catfishing : une tromperie numérique de plus en plus courante

Le terme « catfish« , qui désigne une personne qui crée un faux profil sur Internet pour tromper autrui, est devenu courant dans le langage populaire. Bien que beaucoup associent ce terme à l’émission de télé-réalité Catfish: The TV Show diffusée sur MTV depuis 2012, ses origines remontent à un documentaire sorti en 2010 qui a inspiré la série.

Un documentaire à l’origine du terme

Le documentaire Catfish, réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman, suit l’histoire de Nev, le frère d’Ariel, qui entretient une relation en ligne avec une femme qu’il soupçonne de ne pas être celle qu’elle prétend être. Ce film à petit budget a touché un grand nombre de spectateurs, au point de donner naissance au terme « catfish » et de l’introduire dans l’usage moderne.

La propagation du terme grâce à la télévision

La série de MTV, Catfish: The TV Show, a contribué à populariser le terme. Elle met en scène des enquêtes sur des cas potentiels d’usurpation d’identité en ligne. Les participants de l’émission se rencontrent généralement en personne pour découvrir si leur partenaire romantique est légitime ou s’il s’agit d’un « catfish ». Les épisodes les plus marquants de Catfish présentent des confrontations dramatiques et des révélations émotionnelles, captivant les téléspectateurs et ancrant davantage le terme dans les conversations quotidiennes.

Une reconnaissance officielle du terme

En 2014, le terme « catfish » a officiellement intégré le Miriam-Webster Collegiate Dictionary, témoignant de sa popularité découlant à la fois du documentaire et de l’affaire très médiatisée du footballeur Manti Te’o, victime d’un catfishing. L’histoire de Manti Te’o a d’ailleurs fait l’objet d’un épisode de la série documentaire Netflix Untold, intitulée The Girlfriend Who Didn’t Exist.