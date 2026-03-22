Disney+ : Toutes les nouveautés à découvrir sur la plateforme en avril 2026

Le catalogue de Disney+ s’apprête à s’enrichir en avril 2026 avec de nouveaux films, séries et contenus exclusifs. Les abonnés pourront ainsi découvrir les dernières nouveautés ajoutées à la plateforme au fil du mois.

Tl;dr Arrivée de « Star Wars: Maul – Shadow Lord ».

Nouvelle saison pour « Daredevil: Born Again ».

Nombreuses séries et nouveautés familiales en avril.

Un printemps sous le signe du renouveau pour Disney+

Alors que la douceur printanière s’installe doucement sur l’Hexagone, Disney+ dévoile ses nouvelles cartouches pour le mois d’avril. La plateforme promet une sélection étoffée, pensée tant pour les amateurs de franchises cultes que pour les familles en quête de divertissements renouvelés. Cette saison, le catalogue se pare de titres attendus, porteurs d’une actualité résolument pop culture.

Le grand retour des sagas incontournables

C’est incontestablement l’événement du mois : le lancement de « Star Wars: Maul – Shadow Lord », programmé dès le 6 avril. Cette nouvelle série animée plonge dans l’univers complexe du célèbre antagoniste, ajoutant une pierre à l’édifice déjà riche de la franchise Star Wars. En parallèle, la deuxième saison de « Daredevil: Born Again » continue de faire vibrer les fans de super-héros, avec des épisodes inédits attendus tout au long d’avril.

Pépites familiales et découvertes documentaires

Mais au-delà des têtes d’affiche, le service enrichit son offre par une vague de programmes originaux adaptés à tous les publics. Parmi eux :

« Meet Iron Man and His Awesome Friends » , un nouvel opus qui promet humour et action pour petits et grands.

, un nouvel opus qui promet humour et action pour petits et grands. « Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts » , décliné en épisodes inédits pour les amateurs d’histoires fantastiques.

, décliné en épisodes inédits pour les amateurs d’histoires fantastiques. « O11CE: New Generation », qui revient également avec de nouveaux épisodes.

À ces rendez-vous s’ajoutent des productions documentaires comme « Secrets of the Bees » ou encore « Orangutan », offrant un regard pédagogique sur la nature et l’environnement. L’univers musical et créatif n’est pas oublié grâce à la diffusion en direct d’Inside Out Classic, tandis que l’émission culinaire avec Donna Hay Coastal Celebrations ajoute sa note gourmande.

Nouveautés et variété au rendez-vous

Les abonnés retrouveront aussi le traditionnel concours musical avec les nouveaux épisodes d’American Idol (Saison 9), ainsi qu’une salve d’animations fraîches telles que Mickey Mouse Clubhouse+, ou encore la série éducative « Songs in Sign Language ». Enfin, les adeptes de télé-réalité ne manqueront pas la disponibilité des saisons 5 à 7 du très suivi Project Runway All Stars. Un panel où se côtoient franchises iconiques et découvertes plus confidentielles ; chacun y trouvera aisément son compte ce printemps sur Disney+.