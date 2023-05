Disney préparerait l'arrivée d'une application EPSN indépendante. La concurrence devrait bientôt être plus forte encore.

Disney sait depuis longtemps déjà qu’il proposera ses canaux TV ESPN existants sur un service de streaming indépendant. Aujourd’hui, il semblerait que l’entreprise ait démarré ce chantier, en détachant les chaînes des différents fournisseurs de câble pour pouvoir offrir ESPN directement.

The Wall Street Journal rapporte que Disney a commencé à poser les fondations pour cette transition. Le géant américain aurait entamé les discussions avec des fournisseurs de câble et de différentes ligues sportives. L’entreprise n’a pas encore verrouillé de date dans son agenda pour son service de streaming ESPN indépendant. Autrement dit, ne soyez pas trop pressé(e).

ESPN est une vraie pépite dans les packs câble proposés aux États-Unis. Selon l’article, il sera toujours disponible sur les plateformes de TV traditionnelle une fois que le service de streaming sera lancé, mais les fournisseurs de câble auront donc un nouveau concurrent contre lequel lutter.

Disney avait lancé ESPN+ en 2018. Si ce service inclut effectivement certains matchs de MLB et de NHL ainsi qu’un match de NFL en exclusivité pour la toute première fois la saison dernière, il ne propose pas les réseaux TV d’ESPN. En procédant ainsi, Disney espère pouvoir apporter les matchs d’ESPN (y compris ceux de NBA et NFL) dans le monde du streaming, en dehors des limitations de services comme YouTube TV et Sling.

Il convient aussi de préciser que les droits de diffusion du sport sont un produit très prisé chez les diffuseurs historiques et, plus récemment, les géants de la tech. Apple s’est offert quelques droits de MLB et Major League Soccer, tandis que YouTube sera la nouvelle maison du NFL Sunday Ticket dès la saison prochaine. Peacock, de son côté, sera le seul service à proposer les matchs de playoff de NFL la saison prochaine.