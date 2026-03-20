Disney annonce la sortie de deux grandes suites pour 2028 : un timing risqué ?

Disney a annoncé la sortie de deux suites très attendues prévues pour 2028, suscitant l’impatience des fans. Cette décision stratégique relance le débat sur le timing, certains s’interrogeant sur l’opportunité d’attendre encore plusieurs années.

Tl;dr Disney confirme deux grosses suites pour 2028.

pour 2028. Lilo & Stitch 2 et Les Indestructibles 3 datés à trois semaines d’écart.

et datés à trois semaines d’écart. Nouveau PDG, mais la stratégie des suites se poursuit.

Nouveau chapitre pour Disney : la continuité malgré le changement

Après l’annonce attendue du départ de Bob Iger, c’est désormais Josh D’Amaro, ancien président de Disney Experiences, qui prend les rênes de The Walt Disney Company. Ce changement, officialisé lors de l’assemblée annuelle des actionnaires en 2026, marque une nouvelle étape pour le géant du divertissement. Pourtant, côté stratégie cinématographique, rien ne semble vraiment changer : la politique des suites et remakes continue d’être le moteur de la maison mère de Mickey.

Lilo & Stitch 2 : un pari sur la nostalgie immédiate

Surfant sur le succès spectaculaire du live-action Lilo & Stitch, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars en 2025 et s’est imposé comme le plus grand carton Disney de l’année (seule la superproduction Avatar : De feu et de cendres, estampillée 20th Century Studios, fait mieux), les studios n’ont pas tardé à confirmer une suite. Prévu pour le 26 mai 2028, ce second opus devra toutefois relever plusieurs défis : rester dans l’air du temps et éviter que l’engouement pour son héros ne retombe. La sortie est programmée trois ans pile après le premier film – un délai standard à Hollywood – mais pourrait paraître long face à l’impatience des fans ou aux imprévus du calendrier estival.

Les Indestructibles 3 : dix ans d’attente… et alors ?

Autre événement très attendu : la sortie en salles du troisième volet des Indestructibles. Avec une date fixée au 16 juin 2028, ce nouveau chapitre arrive dix ans après le précédent film signé Pixar. Fait intéressant : contrairement à Lilo & Stitch, cette saga a déjà prouvé que le temps pouvait jouer en sa faveur. Le deuxième opus avait pulvérisé les scores avec plus de 1,2 milliard de dollars, doublant quasiment les recettes du premier épisode sorti quatorze ans plus tôt. Seule ombre au tableau : le réalisateur historique Brad Bird laisse cette fois sa place à Peter Sohn (Le Voyage d’Arlo, Élémentaire). Reste à voir si ce changement artistique pèsera sur le succès populaire.

Deux géants face au même défi temporel

La programmation rapprochée – seulement trois semaines séparent ces deux sorties majeures – illustre bien les paris actuels de Disney : miser sur ses licences phares tout en jonglant avec la question du bon timing. Si certains exemples récents prouvent qu’un long intervalle n’empêche pas un carton mondial (on pense à Avatar: Fire and Ash), il arrive aussi que l’attente dilue un peu la magie initiale. Pour l’heure, une chose est sûre : sous une nouvelle direction, mais fidèle à ses habitudes, Disney veut continuer à régner sans partage sur le box-office familial mondial.