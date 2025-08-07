Disney a censuré une cascade de Chris Hemsworth dans sa nouvelle série à cause de Marvel

Chris Hemsworth a récemment expliqué que Disney avait décidé de retirer une cascade prévue dans sa nouvelle série. Selon l’acteur, la raison de cette suppression tient à des considérations concernant ses futurs engagements avec l’univers Marvel.

Tl;dr Chris Hemsworth reste engagé pour Thor dans Marvel.

Son nouveau « Limitless » explore des défis humains inédits.

Thor reviendra dans « Avengers: Doomsday » en 2026.

Retour sur l’avenir de Chris Hemsworth chez Marvel

Si la rumeur d’un possible adieu de Chris Hemsworth au personnage de Thor a récemment secoué la communauté des fans, il semble bien que le Dieu du Tonnerre ait encore de beaux jours devant lui. L’origine du malentendu ? Un message vidéo posté par l’acteur, célébrant ses quinze années sous le marteau mythique, interprété à tort comme une forme d’au revoir. Pourtant, dans un entretien avec The Hollywood Reporter, l’intéressé clarifie : ce n’était qu’un élan de gratitude envers son parcours, sans aucune intention cachée. Il précise même, non sans une pointe d’amusement : « Aucune discussion en interne, rien à réparer… Beaucoup ont simplement surinterprété cette séquence. »

Nouvelles frontières avec Limitless : Live Better Now

Parallèlement à ses aventures marvelliennes, Chris Hemsworth poursuit l’exploration de ses propres limites dans la seconde saison de sa série documentaire pour National Geographic, rebaptisée Limitless: Live Better Now. Un virage assumé : après avoir mis à l’épreuve son corps lors de la première saison, l’acteur s’attaque cette fois-ci à des défis plus accessibles et universels. Le format se veut intime et ancré dans le quotidien, abordant des thématiques telles que la gestion de la douleur ou le dépassement de la peur.

Dans ce nouveau chapitre, les téléspectateurs le verront :

S’initier à la batterie aux côtés d’Ed Sheeran

Endurer l’entraînement militaire sud-coréen pour apprivoiser la douleur chronique

Escalader un barrage suisse haut de 200 mètres afin d’apprivoiser le risque

Non sans humour, l’acteur révèle qu’une idée jugée trop dangereuse – surfer une vague de 12 mètres – a été écartée par les studios Marvel eux-mêmes. Le motif ? Préserver son engagement pour les prochains films.

L’avenir du Dieu du Tonnerre confirmé

En effet, l’agenda est déjà bien rempli pour le comédien australien. Son retour dans Avengers: Doomsday, attendu en salles pour décembre 2026 sous la direction du duo Joe et Anthony Russo, est désormais acté. Au-delà des films collectifs, une suite en solo serait même en développement selon plusieurs sources internes : un possible « Thor 5 » que Marvel n’a toutefois pas officialisé à ce stade. À noter également que Taika Waititi, artisan du dernier opus consacré au héros asgardien, ne sera pas de la partie cette fois-ci — une ouverture vers un renouveau créatif longtemps souhaité par Hemsworth lui-même.

Poursuite des aventures et nouveaux horizons

En attendant ces futures échéances cinématographiques, il sera possible dès le 15 août prochain de retrouver Hemsworth dans sa nouvelle aventure documentaire sur Disney+. Reste à savoir si ce virage plus humain inspirera également son incarnation future du célèbre Dieu nordique…