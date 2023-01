Different Future, le troisième et dernier DLC de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Le temps est venu de se frayer un chemin à travers un espace-temps alternatif et de ruiner les plans des Luféniens dans Different Future.

Après Trials of the Dragon King et Wanderer of the Rift, le DLC Different Future va enfin conclure l’histoire annexe de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Celui-ci comprendra trois nouveaux métiers, des armes inédites et une fonction de synthèse additionnelle pour préparer les joueurs à vivre un affrontement épique contre Mateus, un empereur animé par le désir de redonner au monde son ordre et sa beauté d’antan qui va rassembler des guerriers de divers mondes à partir de distorsions dimensionnelles.

Guidés par un énigmatique esprit moogle, Jack et ses alliés se rendent dans une ville d’une autre dimension. Les Luféniens appellent cet endroit le Centre. De là, ils ont observé une myriade de mondes et de dimensions. Pourtant, il n’a fallu que les folles illusions d’un seul Lufénien pour que tout s’écroule. Jack s’enfonce dans le cœur de cette ville fantôme pour briser les chaînes de ce monstre karmique une fois pour toutes.

Un trailer pour le DLC Different Future de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : Different Future sera disponible le 27 janvier prochain via un season pass ou en achat à l’unité sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store.