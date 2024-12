Dexter : Resurrection – Une Solution au Plus Grand Défaut de New Blood ?

Il se murmure que la résurrection de Dexter pourrait compenser le plus grand défaut de la nouvelle série "New Blood".

Tl;dr Dexter: Resurrection entre en production avec des rumeurs prometteuses.

La fin de Dexter: New Blood a laissé les fans insatisfaits.

Le nouvel épisode pourrait enfin offrir la confrontation tant attendue entre Dexter et Batista.

Le retour de Dexter : l’heure de la confrontation a-t-elle sonné ?

Les fans de la série Dexter, ce thriller qui a su captiver les téléspectateurs pendant près de 20 ans, peuvent se réjouir. La nouvelle série Dexter: Resurrection est sur le point d’entrer en production, suscitant des rumeurs pour le moins excitantes.

Une fin qui a laissé les fans sur leur faim

La fin de Dexter: New Blood, la dernière saison en date, a laissé un goût amer aux fans de la première heure. La série s’est conclue de manière abrupte et ouverte, laissant les téléspectateurs dans le flou. Le célèbre tueur en série avait réussi à rester abstinent de meurtre pendant une décennie, jusqu’à ce que ses pulsions obscures refassent surface. Ces événements ont mené à une série dramatique de dix épisodes qui se conclut par la révélation de l’identité du célèbre tueur à son ami et ancien collègue, Angel Batista. Avant que Batista n’ait pu arriver à New York pour arrêter Dexter, ce dernier est tué par son propre fils.

Une confrontation tant attendue

Les fans ont été particulièrement déçus par l’absence de confrontation entre Dexter et Batista dans Dexter: New Blood. Pourtant, cette confrontation avait été teasée pendant une bonne partie de la saison. Batista, qui avait toujours défendu Dexter face à ses collègues, était un ami proche de ce dernier. L’idée de le voir réaliser que son ex-femme et ses collègues avaient raison depuis le début et devoir affronter Dexter à ce sujet aurait pu offrir un moment de suspense intense.

Il se pourrait bien que les fans obtiennent finalement cette confrontation dans Dexter: Resurrection. Selon certaines rumeurs, l’acteur David Zayas reprendrait son rôle de Angel Batista dans la nouvelle série, aux côtés de Jack Alcott dans le rôle de Harrison Morgan.

Et après ?

Peu de détails sont actuellement disponibles sur la nouvelle série. Dexter: Resurrection devrait se dérouler à New York, non loin d’Iron Lake. Il est probable que Dexter, après avoir survécu aux événements de New Blood, cherche à retrouver son fils là-bas. Les rumeurs indiquent également le retour de Harry Morgan, bien que nous ne sachions pas encore sous quelle forme. Enfin, Peter Dinklage pourrait jouer le rôle du nouveau méchant de la série. Nous devrions en savoir plus sur Dexter: Resurrection dans les semaines à venir, à mesure que la production avance.