Devolver Digital fait l’acquisition de Doinksoft

Doinksoft va renforcer le catalogue de jeux indépendants de l'éditeur américain Devolver Digital.

Après Croteam, Dodge Roll, Nerial et Firefly Studios, le célèbre dénicheur de pépites vidéoludiques indépendantes s’offre Doinksoft, un partenaire de longue date qui est à l’origine de la compilation de mini-jeux Devolver Bootleg, du shooter top-down coopératif en 8 bits Demon Throttle, du metroidvania en 2D au style graphique épuré en noir et blanc Gato Roboto ou encore du futur polar-punk Gunbrella. A noter que Rockstar Games avait fait appel au studio fondé en 2019 dans l’Oregon pour soutenir le développement de Red Dead Redemption 2.

an independent game studio

a boutique adult diaper store

— doinksoft (@doinksoft) April 3, 2023

Un porte-parole de Devolver Digital a déclaré :

Ce jour est un moment historique. Nous sommes ravis d’annoncer que les franchises de renommée mondiale et les personnes talentueuses de Doinksoft rejoindront notre équipe talentueuse dédiée aux jeux indépendants.

Gunbrella de Doinksoft en vidéo

Prévu pour cette année sur Nintendo Switch et PC (Steam), Gunbrella est un jeu d’action-aventure noir-punk qui se déroule dans un monde dépendant d’une ressource naturelle qui diminue rapidement. Les joueurs incarnent un bûcheron bourru en quête de vengeance, armé du mystérieux Gunbrella qui n’est autre qu’une arme à feu qui se double d’un parapluie. Son enquête s’enlise dans les rouages des goules et des gangsters, des flics et des cultistes, et dans les retombées de l’exploitation des entreprises.