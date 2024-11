Deux nominations aux Grammys pour les Beatles grâce à l’IA

Le titre "Now and Then" s'inspire d'une maquette de John Lennon datant des années 1970.

Tl;dr Les Beatles sont nominés pour un Grammy 50 ans après leur séparation.

La chanson Now and Then a été rendue possible grâce à l’IA.

La cérémonie des Grammys en février révélera le succès de cette innovation.

Les Beatles : une nomination aux Grammys grâce à l’IA

Imaginez ma surprise en découvrant, parmi les nominés pour le Grammy de l’enregistrement de l’année, une chanson de The Beatles. Oui, vous avez bien lu, The Beatles, le groupe qui a officiellement cessé d’exister il y a 50 ans. Parmi des artistes contemporains tels que Beyoncé et Chappell Roan, se trouve le titre Now and Then de ce groupe légendaire. Comment est-ce possible ? La réponse est simple : grâce à l’intelligence artificielle.

Une chanson posthume

Le point de départ de cette incroyable histoire est une démo enregistrée par John Lennon dans les années 70, destinée à Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison pour le projet The Beatles Anthology de 1995. Malheureusement, à l’époque, la technologie ne permettait pas de séparer la voix et le piano de Lennon sans altérer la qualité de l’enregistrement.

L’IA au service de la musique

Les avancées technologiques ont changé la donne. McCartney et Starr ont utilisé l’intelligence artificielle pour extraire la voix de Lennon et créer un nouveau titre. Sorti en novembre 2023, Now and Then présente McCartney à la basse, Starr à la batterie, la voix de Lennon et une guitare dans le style de Harrison. Un documentaire dédié à la création du morceau est disponible pour les curieux.

Une dernière chanson ?

La nouvelle a surpris le monde de la musique : Now and Then serait la dernière chanson des Beatles. Le verdict quant au succès de cette innovation sera connu lors de la cérémonie des Grammys en février. L’intelligence artificielle permettra-t-elle au groupe de remporter un autre Grammy, un demi-siècle après leur séparation ? L’avenir nous le dira.