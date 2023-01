Detroit : Become Human s’avère être un succès durable pour Quantic Dream

Disponible sur PS4 depuis le 25 mai 2018 et sur PC depuis le 12 décembre 2019, Detroit : Become Human du studio français Quantic Dream dépasse les 8 millions de ventes dans le monde.

Sur les huit millions de ventes de Detroit : Become Human, 5,5 millions proviennent de la version PS4 (exclusivité PlayStation pendant plus d’un an) et 2,5 millions du portage sur PC (initié à la suite de la fin du partenariat avec Sony Interactive Entertainment). Si les chiffres ne sont pas aussi précis, les performances commerciales de Heavy Rain et Beyond : Two Souls sur PC semblent également au beau fixe.

Guillaume de Fondaumière, directeur général délégué de Quantic Dream, a déclaré :

L’année 2022 a été en tous points remarquable pour Quantic Dream. Elle nous a en particulier permis de réaliser une hausse importante des ventes de nos trois jeux historiques sur PC par rapport à 2021. Cette hausse, inhabituelle, confirme des résultats déjà excellents enregistrés sur les trois années précédentes. Le succès continu de Detroit : Become Human, mais aussi de Heavy Rain et Beyond : Two Souls, est à mettre au crédit de la qualité de ces titres, de leur attrait sur PC, ainsi que d’un travail consciencieux et dans la durée de nos équipes éditoriales. Nous sommes ravis de faire découvrir nos œuvres à un public toujours plus large et plus jeune, et sur tous les continents. Nous constatons d’ailleurs fin 2022 un niveau de Wishlist record sur ces trois titres, ce qui nous laisse entrevoir une année 2023 tout aussi exceptionnelle.

Un trailer pour Detroit : Become Human

Detroit : Become Human de Quantic Dream réunit les acteurs Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Clancy Brown (Carnivale), Lance Henriksen (Aliens) et Valorie Curry (Twilight) dans une expérience narrative où les joueurs incarnent trois androïdes distincts et sont confrontés à une série de dilemmes moraux de vie ou de mort.