Den of Thieves 3 confirmé : qui reviendra pour la suite ?

Le troisième volet de Den of Thieves a officiellement été annoncé.

Tl;dr Un troisième opus de Den of Thieves est confirmé.

La franchise Den of Thieves est un succès commercial, malgré des critiques mitigées.

Gerard Butler et O’Shea Jackson Jr. sont enthousiastes à l’idée de reprendre leurs rôles.

La saga Den of Thieves continue

Le succès de la franchise Den of Thieves ne semble pas près de s’arrêter. Peu de temps après la sortie en salles de Den of Thieves 2: Pantera, le troisième volet de la saga a été confirmé. Gerard Butler et O’Shea Jackson Jr., les têtes d’affiche de la franchise, devraient reprendre leurs rôles respectifs de Nick O’Brien et Donnie Wilson.

Un succès commercial

Malgré des critiques mitigées, la franchise a connu un succès commercial. Le film original, sorti en 2018, a rapporté 80,5 millions de dollars dans le monde pour un budget de production de 30 millions. Den of Thieves 2 a remporté son week-end d’ouverture avec des recettes de 15 millions de dollars aux États-Unis et a, à ce jour, engrangé 41,8 millions de dollars au niveau mondial.

Une suite anticipée

Avant la première de Den of Thieves 2, Butler et Jackson ont évoqué la possibilité d’une autre suite. Aucun des deux acteurs ne semblait prêt à abandonner la franchise. À la question de savoir si Den of Thieves 2 était la fin, Butler a répondu à ComicBook.com : « Nous ne faisons que commencer ». Jackson a ajouté : « Tant que nous continuons à laisser la porte ouverte à la fin, tout dépend du public et de son soutien ».

Un duo à l’écran

Leur alchimie à l’écran est un des éléments forts de la saga. Dans la suite, Nick et Donnie travaillent ensemble, établissant une amitié qui reflète celle des acteurs dans la vie réelle. Bien que les films Den of Thieves n’aient jamais été des chouchous de la critique, il serait toujours divertissant de voir Butler et Jackson faire équipe à nouveau pour un autre casse audacieux. La franchise s’est avérée être une propriété fiable pour Lionsgate, se taillant une belle place en janvier, qui peut être une période difficile pour le box-office.

Avec l’enthousiasme de Gerard Butler et O’Shea Jackson Jr pour Den of Thieves 3, il sera intéressant de voir combien de temps il faudra pour que la suite décolle. Sept ans ont séparé les sorties des deux premiers volets, un écart un peu plus grand par rapport à des franchises similaires. Idéalement, Den of Thieves 3 se concrétisera plus rapidement et les spectateurs pourront voir Nick et Donnie réunis bientôt.