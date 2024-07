Demi Moore défie les limites de la jeunesse dans The Substance

Mubi dévoile le trailer de The Substance, un nouveau film d'horreur controversé avec Demi Moore.

Tl;dr The Substance se dévoile avec une bande-annonce.

Le film met en scène une célébrité déchue qui teste une substance qui la rajeunit temporairement.

The Substance a été acclamé au Festival de Cannes et a une note de 93% sur Rotten Tomatoes.

Le film devrait susciter la controverse, car il attaque en frontale l’industrie de la beauté et ses standards irréalistes.

Une Substance qui fait peau neuve

Le voile est levé sur The Substance, dernier né des films d’horreur. Il nous plonge dans l’histoire d’une star sur le déclin, qui se tourne vers le marché noir pour consommer une substance expérimentale. Cette dernière a pour effet de la rajeunir temporairement et de lui offrir une version améliorée d’elle-même. Demi Moore est la tête d’affiche de ce film écrit et réalisé par Coralie Fargeat. La comédienne américaine est d’ailleurs soutenue par un casting de choix comprenant Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia, Joseph Balderrama et Oscar Lesage.

Un trailer qui suscite l’effroi

Le trailer débute par une voix mystérieuse qui pose la question : « avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? Plus jeune, plus belle, plus parfaite ? ». S’ensuit une alternance entre le personnage vieillissant de Moore et sa version rajeunie (interprétée par Qualley). Parmi les images clés, on aperçoit les deux versions du personnage se maquillant et s’efforçant d’atteindre un idéal de beauté inatteignable. Dans une scène, Moore étale rageusement un rouge à lèvres sanguin sur son visage.

The Substance : un accueil triomphal

The Substance a fait ses premiers pas sur la scène mondiale lors du prestigieux Festival de Cannes en mai dernier. Il a été salué par une standing ovation de plus de 10 minutes et a reçu le prix du meilleur scénario, écrit par Coralie Fargeat qui a également réalisé le film. Le site Rotten Tomatoes lui attribue une note de 93% d’approbation sur la base de 44 critiques, ce qui témoigne d’un accueil très positif.