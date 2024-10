Découvrez tout ce que Black Bird omet sur le tueur en série Larry Hall

Black Bird explore l'histoire du tueur en série Larry Hall, mais omet des détails essentiels de son parcours criminel.

L’histoire est racontée du point de vue de Jimmy Keene, qui a été recruté par le FBI pour obtenir une confession de Larry Hall.

La série diffusée sur Apple TV+ a été largement acclamée et a reçu plusieurs nominations et récompenses.

Une sombre histoire de meurtres

Black Bird, une série télévisée de la plateforme de streaming Apple TV+ mise en ligne en juillet 2022, retrace l’histoire sinistre et étrange de Larry Hall, un tueur en série condamné. Basée sur le roman autobiographique de 2010 de James Keene, In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption, la série dépeint l’opération d’infiltration mise en place par le FBI pour empêcher Hall de faire appel à sa condamnation à perpétuité.

Un casting de taille pour Apple TV+

Black Bird réunit un ensemble d’acteurs talentueux, dont Taron Egerton, Sepideh Moafi, Greg Kinnear et Ray Liotta. La série a été créée par Dennis Lehane, auteur de romans à succès tels que Shutter Island, Mystic River et Gone Baby Gone, tous adaptés en films remarquables. Black Bird a également été largement acclamée, avec un score de 98% sur Rotten Tomatoes et trois nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards, avec une victoire dans chaque catégorie.

Un récit brutal

L’intrigue de Black Bird tourne autour de Larry Hall. Né le 11 décembre 1962 à Wabash, dans l’Indiana, aux côtés de son frère jumeau Gary, Larry Hall grandit en subissant les moqueries dues à son faible QI et son trouble de l’élocution. Larry Hall a été suspecté de divers crimes, notamment l’incendie criminel, le vandalisme et l’enlèvement de jeunes filles. Il n’a jamais été inculpé pour ces délits, mais les deux filles n’ont jamais été retrouvées.

Une intrigue captivante

Black Bird suit également l’histoire de Jimmy Keene, un trafiquant de drogue condamné. Keene a été approché par le procureur adjoint des États-Unis, Lawrence Beaumont, avec une offre : se faire transférer dans la prison de haute sécurité de Hall et obtenir une confession de celui-ci en échange d’une libération anticipée. Keene réussit à obtenir les informations nécessaires au FBI pour que Hall soit condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.