Découvrez tous les nouveaux films et séries à voir sur Amazon Prime Video en mars 2025

Une sélection complète des nouveaux films et séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Tl;dr The Wheel of Time et Bosch: Legacy reviennent en mars 2025.

Holland avec Nicole Kidman sortira le 27 mars 2025.

Plusieurs nouveautés à découvrir sur Amazon Prime Video en mars 2025.

Une programmation riche en mars 2025

Malgré une apparence de calme, le mois de mars 2025 s’annonce sous les auspices de la nouveauté pour Amazon Prime Video. Au programme, des séries familières qui reviennent pour de nouvelles saisons et un film à ne pas manquer.

Le retour de deux séries phares

Les abonnés de la plateforme de streaming Amazon Prime Video reconnaîtront probablement les titres The Wheel of Time et Bosch: Legacy. Ces deux séries bien connues reviennent pour de nouvelles saisons. The Wheel of Time entamera sa troisième saison le 13 mars 2025 avec une première de trois épisodes, cherchant à capitaliser sur une deuxième saison très bien accueillie par la critique.

Bosch: Legacy fera également son retour pour une troisième saison, qui sera la dernière pour ce spin-off de Bosch. Ayant obtenu un sans-faute avec 100% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes pour ses deux premières saisons, la série pourrait bien réitérer cet exploit pour sa troisième saison. Le premier épisode sera diffusé le 27 mars 2025.

Un film à ne pas manquer

Le 27 mars 2025 marquera également la sortie de Holland, un film avec Nicole Kidman. Elle y incarne une femme vivant dans une petite ville et suspectant son mari d’avoir une double vie. Ce film pourrait bien être le meilleur du mois sur les plateformes de streaming. Nous en saurons plus après sa première au festival South by Southwest le 9 mars 2025.

Une pléiade de nouveautés à découvrir

Si vous êtes à la recherche de nouveautés pour vous divertir, sachez que de nombreux autres films et séries seront disponibles sur Amazon Prime Video durant le mois de mars 2025. Que vous soyez fan de fantastique, de comédie, de thriller ou encore de drame, il y en aura pour tous les goûts.