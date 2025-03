Découvrez le premier trailer de la nouvelle série Netflix adaptée d’un roman d’Harlan Coben

Le tout dernier thriller mystère de Netflix vient de sortir son premier trailer, promettant d'être le choix parfait pour une session de visionnage intensif.

Tl;dr Netflix lance une nouvelle adaptation d’un livre de Harlan Coben.

L’adaptation est basée sur le roman « Caught » et sera diffusée le 26 mars .

. La série suit une journaliste enquêtant sur la disparition d’une fille de 16 ans.

Harlan Coben : Un nouveau thriller sur Netflix

Les amateurs de suspense et de mystère seront ravis d’apprendre que Netflix n’a pas lésiné sur les adaptations des œuvres de Harlan Coben, un auteur à succès connu pour ses romans remplis de rebondissements. Après « Just One Look », la plateforme de streaming s’apprête à lancer une nouvelle série basée sur le roman « Caught », dont la date de sortie est prévue pour le 26 mars.

Une collaboration fructueuse avec Netflix

Depuis la signature d’un partenariat exclusif en 2018, 14 des œuvres de Coben ont été adaptées par Netflix, avec des diffusions dans plusieurs langues à travers le monde. La onzième adaptation, « Caught », est d’ores et déjà très attendue par les fans de l’auteur. La bande-annonce, récemment dévoilée, promet une intrigue palpitante qui suit une journaliste enquêtant sur la disparition d’une adolescente de 16 ans, dont le principal suspect est un membre respecté de la communauté.

Un thriller haletant à l’horizon

La bande-annonce de « Caught » présente une énigme captivante, riche en rebondissements typiques de Coben. Elle dévoile une prémisse glaçante : un prédateur sévit, traquant sa prochaine victime dans les rues de Bariloche, en Argentine. La journaliste Ema Garay (Soledad Villamil) est sur ses traces, prête à tout risquer pour le démasquer. Cette série s’annonce comme un thriller angoissant qui pourrait nous plonger dans des territoires profondément troublants.

« Caught » sur Netflix : ce que nous savons jusqu’à présent

Publié initialement en 2010, « Caught » est l’un des romans bien connus de Harlan Coben. Bien qu’il ne soit pas aussi célèbre que « The Stranger » ou « Gone for Good », il est très apprécié des fans de l’auteur. Il ne fait aucun doute que cette adaptation sera à la hauteur de leurs attentes.

En attendant la sortie de « Caught » le 26 mars, les amateurs de thrillers peuvent se délecter du film « Just One Look » ou de « Missing You », deux autres adaptations réussies des romans de Coben disponibles sur Netflix.