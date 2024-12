Découvrez comment Google Workspace pourrait accélérer la lecture de vos vidéos

Découvrez comment Google Workspace pourrait considérablement accélérer la lecture de vos vidéos, rendant ainsi votre expérience multimédia plus fluide et agréable.

Tl;dr Google Drive Workspace va bénéficier d’une fonctionnalité de lecture média anticipée.

La lecture instantanée est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Google Workspace.

Google introduit également de nouveaux raccourcis clavier plus accessibles.

Une mise à jour anticipée pour Google Drive

Avis aux utilisateurs de Google Drive Workspace : une mise à jour très attendue est sur le point d’arriver. Selon un récent billet de blog de Google, une fonctionnalité de lecture média grandement anticipée sera bientôt accessible.

Des améliorations continues pour Google Drive

Google Drive est l’un des meilleurs services de partage de fichiers actuellement disponibles, en partie grâce aux constantes améliorations apportées par Google. En octobre dernier, par exemple, la firme a dévoilé un lecteur multimédia entièrement remanié, dont le design évoque fortement celui de l’interface de lecture vidéo d’Apple TV+. Ce nouveau lecteur propose des transcriptions automatiques et des temps de chargement plus rapides.

Une lecture vidéo presque instantanée

Mais Google ne s’arrête pas là et promet d’aller encore plus loin. La firme annonce en effet que les temps de chargement des vidéos seront réduits à l’état de quasi instantanéité. Cette nouveauté est en cours de déploiement sur les navigateurs web pour les utilisateurs de Google Workspace. Désormais, l’attente entre le moment où une vidéo est téléchargée et celui où elle peut être lue est supprimée. Le billet de blog ne précise pas quels changements ont été apportés au code pour permettre cette prouesse, mais une chose est sûre : la solution semble fonctionner.

Des raccourcis clavier plus accessibles

Google travaille également à améliorer l’accessibilité de son service en proposant de nouveaux raccourcis clavier. L’entreprise prévoit de supprimer les anciens raccourcis et de les remplacer par des options plus accessibles. Ces nouveaux raccourcis seront mis à disposition des utilisateurs de Google Workspace d’ici le 13 janvier 2025.

Il est à noter que Google Drive n’est pas le seul service de Google à bénéficier de mises à jour. Par exemple, un récent rapport a mis en évidence une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle ajoutée à Google Chrome, qui permet de détecter, de surveiller et de signaler les éventuelles arnaques sur les sites visités. Par ailleurs, Google Maps a récemment bénéficié de cinq améliorations majeures visant à améliorer l’expérience utilisateur, comme la possibilité de proposer des vues immersives et de planifier des voyages en véhicule électrique.

En conclusion, Google travaille sans relâche pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs. La possibilité de visionner une vidéo instantanément constitue une avancée majeure en ce sens. Espérons que cette fonctionnalité sera également ajoutée à l’application Google Drive, afin de simplifier l’envoi et la réception de vidéos créées avec un téléphone.