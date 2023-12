Découverte des machines Cricut pour un Noël personnalisé

Cricut bien connu des amateurs de loisirs créatifs, pourrait bien vous aider à réussir vos cadeaux en leur apportant une touche personnelle !

Si vous n’avez pas spécialement d’idées pour les fêtes de fin d’années pourquoi ne pas vous mettre au crafting et au fait-maison ? Dans les boutiques de loisirs créatifs, on retrouve entre les rayons papeterie et de pyrogravure la Maker 3 de Cricut. Cette machine connectée à votre ordinateur (par câble ou par Bluetooth), vous permettra de faire des découpes très précises sur tout type de matériaux comme du tissu, papier, vinyle, bois etc.

L’intérêt de ce type de machine c’est d’être finalement peu encombrante et d’être versatile dans ses usages. Nous avions à la maison, un calendrier de l’Avent en feutrine, mais sans chiffres ! Du coup, avec la Maker 3, on a pris une feuille de vinyle qu’on a fait découper par la machine pour avoir tous les chiffres et tada ! Il ne restait plus qu’à remplir les cases avec divers sucreries.

Sur la partie logicielle, on va retrouver un unique logiciel pour tout : Cricut Design Space (gratuit mais propose également un abonnement à 8,83€/mois). Plus qu’un endroit où on va simplement créer, on va pouvoir partager nos designs de manière gratuite ou payante avec des explications sur la réalisation. Impossible de se tromper, Cricut propose même un raccourci pour acheter ce qu’il vous manquerait. On va retrouver des catégories pour nous inspirer et cela permet aussi d’appréhender plus facilement les différents types de réalisation. Une fois que le projet est prêt à la découpe, on va lui renseigner les matériaux (la liste est longue !) et la machine va s’adapter toute seule. Sur certaines matières, il faudra changer la lame par exemple.

Pour aller encore plus loin, on peut associer la Maker 3 avec la Mug Press et faire ainsi des mugs personnalisées. Grâce à des feuilles de transfert, on va pouvoir sublimer nos mugs et faire un joli cadeau ! L’appareil ne propose pas spécialement d’intelligence, il chauffe votre mug à la bonne température et permet ainsi à l’encre de s’imprimer sur votre tasse. A 199,99 euros, il faudra tout de même en réaliser beaucoup pour rentabiliser votre achat…

On vous souhaite de bonnes fêtes !