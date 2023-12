Décès de Lee Sun-kyun, acteur de Parasite, à 48 ans

L'acteur Lee Sun-kyun, célèbre pour son rôle de Dong Ik dans le film Parasite en 2019, est tragiquement décédé à l'âge de 48 ans à la suite d'un potentiel suicide.

Un tragique adieu à un acteur talentueux

Une nouvelle tragique secoue le monde du cinéma : l’acteur coréen Lee Sun-kyun, connu internationalement pour son rôle dans le film Parasite de 2019, est décédé à l’âge de 48 ans. Son interprétation de Dong Ik, le patriarche d’une famille riche dans ce film oscarisé, a laissé une marque indélébile.

Les circonstances de sa disparition

Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, Lee a tragiquement perdu la vie dans le courant de la semaine. Les forces de l’ordre l’ont retrouvé sans vie dans sa voiture dans un cas présumé de suicide. Avant son décès, l’acteur avait été impliqué dans une enquête portant sur l’utilisation illégale de drogues et avait été signalé disparu.

Une carrière marquée par le succès

Si Lee est surtout connu pour son rôle dans Parasite, sa carrière a débuté bien avant. Dès 2003, il a fait ses premiers pas dans le cinéma coréen avec le film Scent of Love. Il a ensuite enchaîné les rôles principaux dans divers projets coréens, dont la série médicale Behind the White Tower. C’est en 2019, avec la sortie de Parasite, que Lee est devenu un visage connu à l’international. Sa performance remarquable a grandement contribué au succès du film, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2020.

Suite à Parasite, Lee a continué à briller dans diverses productions en langue coréenne, dont la série Dr. Brain, première série coréenne diffusée sur Apple TV+. Avant sa mort, il devait également participer à une mini-série télévisée coréenne intitulée Law Money.