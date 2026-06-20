Darth Maul, rôle culte, mais immense regret pour sa voix d’origine

En bref Peter Serafinowicz regrette fortement son passage

Darth Maul a pourtant gagné en importance

Star Wars l’a réhabilité après le film

Un personnage peut devenir culte et laisser un goût amer à ceux qui l’ont fabriqué. C’est exactement ce qui ressort des propos de Peter Serafinowicz, la voix originale de Darth Maul, qui décrit encore aujourd’hui son expérience sur Star Wars: Episode I, The Phantom Menace comme la plus grosse déception de sa vie à ce moment-là.

Un méchant culte né dans la frustration

Dans le grand musée des vilains de Star Wars, Darth Vader trône tout en haut. Mais Darth Maul n’est jamais très loin, et c’est presque le plus surprenant dans cette histoire. Son entrée en scène a marqué les fans visuellement, oui, sauf que pour l’acteur derrière la voix, l’expérience a surtout viré à la désillusion.

Dans le podcast Class Clown, relayé par Variety, Peter Serafinowicz explique qu’il ne savait pas trop quoi penser du personnage au départ. Il dit même ne pas avoir été très séduit par son design. Et quand il a découvert le film, la chute a été rude. Il raconte, à propos de ce qu’il imaginait être un moment immense, « C’était la plus grosse déception de ma vie à ce moment-là ». Plus loin, il reconnaît quand même, presque à contrecœur, que le personnage est devenu iconique.

La promesse de George Lucas, puis la douche froide

Le détail le plus révélateur arrive dans une conversation avec George Lucas. Le créateur de la saga lui aurait lancé qu’il était le nouveau James Earl Jones, rien que ça.

Sauf que la formule n’a pas produit l’effet attendu. Serafinowicz rappelle d’abord que James Earl Jones a, selon lui, l’une des plus grandes voix qui soient. Puis il raconte la suite, très sèche, très humaine aussi, en gros sans filtre. Face à Lucas, sa pensée a été celle-ci : « Bon sang, vraiment ? Alors pourquoi me paies-tu si mal, George ? ». Résultat, l’écart entre la promesse symbolique et la réalité concrète saute aux yeux.

Pourquoi Star Wars a fini par réparer le tir

Le vrai problème de Darth Maul, au départ, tenait surtout à son traitement. Le personnage avait le look, la présence, et il brillait sabre laser en main. Mais sa mort, jugée peu satisfaisante, arrivait avant même qu’il puisse s’installer comme grand antagoniste de la saga.

La suite a largement corrigé ça. La survie de Maul a été révélée, puis Star Wars: The Clone Wars lui a donné une toute autre épaisseur. C’est là que le personnage a vraiment gagné en complexité et en menace. Il a ensuite continué dans Star Wars Rebels, dans plusieurs romans, puis dans Maul, Shadow Lord, présenté comme excellent dans la source.

Une seconde vie, mais avec une autre voix

Il y a bien eu un retour en prise de vues réelles dans Solo: A Star Wars Story. Mais sans suite au film, cette piste est restée suspendue.

Depuis, Darth Maul prospère surtout du côté de l’animation et des récits dérivés. Shadow Lord, situé un an après la fin de The Clone Wars, suit Maul qui reconstruit son syndicat et cherche un nouvel apprenti. La source précise que le programme a bien marché sur Disney+ et qu’une saison 2 est en route. Entre-temps, si Peter Serafinowicz a bien repris le rôle dans Solo, la voix qui s’est imposée sur la durée reste celle de Sam Witwer. Et c’est peut-être ça, le fond du sujet. Dans Star Wars, un départ raté ne condamne pas un personnage. Il peut même devenir plus fort, longtemps après son premier faux pas.