Dark Outlaw Games se fait une place au sein des PlayStation Studios

Après la fermeture de Deviation Games, Jason Blundell revient avec le studio Dark Outlaw Games chez Sony Interactive Entertainment.

Dark Outlaw Games marque le retour de Jason Blundell dans l’industrie vidéoludique après la fermeture de Deviation Games.

Cette création intervient alors que Sony revoit sa stratégie après plusieurs revers.

La nouvelle aventure de Jason Blundell

Connu pour être le créateur du célèbre mode Zombies de la franchise Call of Duty, Jason Blundell a récemment annoncé la création de Dark Outlaw Games à l’occasion d’une interview avec Jeff Gerstmann. Bien que cette nouvelle filiale des PlayStation Studios est encore en phase de recrutement, l’équipe de développement est déjà opérationnelle depuis quelque temps. L’objectif principal est, pour l’instant, de créer une bonne cohésion entre les membres de Dark Outlaw Games. Avec ce nouveau studio, Sony mise sur l’expertise d’un développeur vétéran spécialisé dans les FPS. Même si Dark Outlaw Games est encore en pleine construction, l’ambition semble claire : s’appuyer sur une équipe soudée pour livrer une expérience de qualité.

Le parcours mouvementé de Jason Blundell après Activision

Avant de fonder Dark Outlaw Games, Jason Blundell avait quitté Activision en 2020 après treize années de collaboration. Il s’était alors lancé dans une nouvelle aventure avec Deviation Games, un studio soutenu financièrement par Sony, où il occupait également le poste de directeur. Cependant, Deviation Games a fermé ses portes en mars 2024, sans jamais avoir pu sortir sa première production. Cette fermeture fait suite à une « situation difficile » rencontrée l’année précédente, selon les rapports. Malgré cet échec, Jason Blundell n’a pas tardé à rebondir en créant Dark Outlaw Games, accompagné de nombreux anciens employés de Deviation Games. Ce nouveau départ est vu comme une tentative de tourner la page et de se recentrer sur les fondamentaux.

Dark Outlaw Games entretient le suspense autour de son premier jeu

Pour l’instant, Dark Outlaw Games reste discret sur son premier projet. Aucun détail officiel n’a encore été dévoilé concernant le type de jeu en développement. Ce silence intrigue et alimente les spéculations des joueurs. Toutefois, le contexte actuel chez PlayStation pourrait influencer l’orientation de ce nouveau titre. En effet, Sony semble s’éloigner de sa stratégie « live service » après l’annulation de plusieurs projets chez Naughty Dog, Bend Studio et Insomniac. Cette tendance pourrait pousser Dark Outlaw à proposer un jeu plus classique, basé sur des expériences solo fortes, un domaine dans lequel Blundell a déjà fait ses preuves. Les attentes sont élevées, mais le studio semble prêt à relever le défi.

Sony repense ses ambitions chez les PlayStation Studios

Le lancement de Dark Outlaw Games intervient dans un climat incertain chez PlayStation Studios. Plusieurs fermetures ont récemment secoué la structure, notamment celle de Firewalk Studios, le développeur de Concord, ainsi que des vagues de licenciements touchant différents studios internes. Cette situation complexe pousse Sony à réévaluer sa stratégie de développement, privilégiant désormais la prudence. Dark Outlaw Games pourrait ainsi devenir l’un des nouveaux fers de lance d’un PlayStation en quête de stabilité et de projets ambitieux mais maîtrisés. Le choix de Jason Blundell à la tête de ce studio montre la volonté de s’appuyer sur des figures expérimentées pour affronter cette période de transition.