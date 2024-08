Dark Matter est renouvelée pour une deuxième saison

La plateforme de streaming Apple TV+ commande une saison 2 pour la série télévisée Dark Matter.

Tl;dr Dark Matter va revenir sur Apple TV+ avec une deuxième saison.

Le renouvellement de la série est annoncé moins de deux mois après le final de la première saison.

La production de la saison 2 de Dark Matter pourrait prendre du temps en raison de sa complexité.

Joel Edgerton devrait vraisemblablement reprendre son rôle.

Un voyage dans les réalités alternées continue

L’annonce a été faite, les fans de la série Dark Matter peuvent se réjouir. La série phare d’Apple TV+, basée sur le roman de science-fiction éponyme de Blake Crouch, a officiellement été renouvelée pour une deuxième saison.

“Dark Matter” has been renewed for Season 2 at Apple TV+. https://t.co/fVCEKxByEb — Variety (@Variety) August 16, 2024

Le créateur confirme le renouvellement

La nouvelle a été annoncée par Apple TV+ moins de deux mois après le final de la première saison. Blake Crouch a également confirmé le renouvellement sur son compte X officiel, partageant une photo éditée de Joel Edgerton devant un tableau blanc, avec la légende « Dark Matter season two« .

Blake Crouch a également partagé un message plein de mystère, indiquant que « nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ces personnages« , laissant présager une deuxième saison riche en rebondissements.

Quand la deuxième saison de Dark Matter sera-t-elle diffusée?

Malgré ce renouvellement, il faudra probablement attendre un certain temps avant de découvrir la suite de Dark Matter. En effet, la série nécessite une production et une post-production longues et complexes. Bien que la deuxième saison puisse ne pas prendre autant de temps à produire pour diverses raisons, le tournage de la première saison avait commencé en octobre 2022 et la série avait été diffusée pour la première fois en mai 2024 sur Apple TV+.

Toutefois, il semble probable que les acteurs principaux, Joel Edgerton et Jennifer Connelly, soient invités à reprendre leurs rôles originaux. Les emplois du temps chargés des acteurs pourraient potentiellement affecter la date de début de la saison, la repoussant jusqu’à début ou mi-2025.