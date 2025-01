Daredevil: Born Again ne relancera pas cette intrigue controversée du MCU

Une intrigue controversée de l'univers cinématographique Marvel sera absente de la série télévisée Daredevil: Born Again.

Tl;dr Le showrunner de Daredevil: Born Again, Dario Scardapane, a trouvé difficile de naviguer dans l’univers Marvel.

Il a choisi d’ignorer certains événements passés pour se concentrer sur une vision spécifique de Daredevil.

La série ne mentionnera probablement pas les apparitions de Daredevil dans Spider-Man: No Way Home et She-Hulk.

Le défi de naviguer dans l’univers Marvel

Il n’est pas chose aisée de raconter une histoire au sein du MCU sans se heurter à ce qui a précédé et aux plans futurs de Kevin Feige. C’est le défi auquel Dario Scardapane, le showrunner de la série à venir Daredevil: Born Again, a dû faire face. Dans une entrevue franche et révélatrice avec SFX Magazine, Scardapane admet avoir rencontré des difficultés pour concilier sa vision de la nouvelle saison de « Daredevil » avec l’évolution du MCU post-Netflix.

Choisir les événements à reconnaître

Plutôt que de se perdre à vouloir tenir compte de chaque apparition précédente de Daredevil, incarné par Charlie Cox, Dario Scardapane a préféré sélectionner les événements à intégrer dans son récit. Si l’ensemble de la série Netflix « Daredevil » et ses divers croisements semblent avoir été intégrés au canon MCU, qu’en est-il des événements plus récents concernant une moitié de notre duo favori, surnommé les « avocats de l’avocat » ?

Des événements passés laissés de côté

Malgré leur existence avérée, les apparitions de Murdock dans Spider-Man: No Way Home et She-Hulk: Attorney At Law ne seront peut-être pas mentionnées dans Daredevil: Born Again. Dario Scardapane explique : « Nous avons établi un Daredevil très spécifique, tant en termes de dilemme, jusqu’au costume et là où nous le retrouvons dans sa vie. Vous pouvez dire que ‘Daredevil’ est canon dans le MCU, ces autres événements [dans ‘Spider-Man: No Way Home’ et ‘She-Hulk’] se sont produits, mais certains d’entre eux, nous ne nous y attardons pas. Son aventure d’un soir avec She-Hulk pourrait être une de ces choses. »

Une surprise à venir ?

Cependant, Dario Scardapane a certainement d’autres surprises en réserve. Dans la même interview, il a laissé entendre qu’un personnage inattendu pourrait faire son apparition dans la série, dans une intégration organique à l’histoire. Nous avons hâte de découvrir de quoi il s’agit lorsque « Daredevil: Born Again » sera diffusé sur la plateforme de streaming Disney+ le 4 mars 2025.