Daisy Jones & The Six, la série musicale d’Amazon Prime Video

Retour dans les années 1970 avec Daisy Jones & The Six.

Basée sur le roman de Taylor Jenkins Reid, et créée par Scott Neustadter et Michael H. Weber, la série télévisée Daisy Jones & The Six retrace l’ascension et la chute précipitée d’un groupe de rock renommé :

En 1977, Daisy Jones & The Six étaient au sommet du monde. Mené par deux chanteurs charismatiques, Daisy Jones et Billy Dunne, le groupe est passé de l’obscurité à la gloire. Et puis, après un spectacle à guichets fermés au Soldier Field de Chicago, ils se sont séparés. Aujourd’hui, des décennies plus tard, les membres du groupe acceptent enfin de révéler la vérité. C’est l’histoire de l’implosion d’un groupe emblématique au sommet de sa gloire.

Un trailer pour Daisy Jones & The Six

Daisy Jones & The Six sera diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video à partir du 3 mars prochain. La série télévisée produite par Reese Witherspoon et Lauren Neustadter pour Hello Sunshine ainsi que Brad Mendelsohn pour Circle of Confusion met en vedette Riley Keough dans le rôle de Daisy Jones, Sam Claflin dans le rôle de Billy Dunne, Camila Morrone dans le rôle de Camila Dunne, Will Harrison dans le rôle de Graham Dunne, Suki Waterhouse dans le rôle de Karen Sirko, Josh Whitehouse dans le rôle d’Eddie Roundtree, Sebastian Chacon dans le rôle de Warren Rhodes, Nabiyah Be dans le rôle de Simone Jackson, et Tom Wright dans le rôle de Teddy Price, avec une apparition spéciale de Timothy Olyphant dans le rôle de Rod Reyes.

Scott Neustadter est producteur exécutif et co-directeur de l’émission avec Will Graham, qui est également producteur exécutif. James Ponsoldt a réalisé les cinq premiers épisodes et fait office de producteur exécutif, Nzingha Stewart a réalisé quatre des épisodes restants et Will Graham en a réalisé un.