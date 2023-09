Daddio : un huis clos entre Sean Penn et Dakota Johnson dans un taxi

La réalisatrice Christy Hall travaille avec les comédiens Sean Penn et Dakota Johnson pour son premier film qui devait être à l'origine une pièce de théâtre.

Ce drame en solitaire, qui retrace une seule conversation lors d’un trajet en taxi entre JFK (l’aéroport international de New York – John-F.-Kennedy) et le centre de Manhattan, tourne autour d’une conversation intime et intense entre deux étrangers, qui discutent de tout, de la romance à l’informatique en passant par les traumatismes de l’enfance, mais également des sujets sensibles comme la perte, le sexe et la dynamique du pouvoir dans les relations, pendant le long voyage de retour. À l’exception d’un moment où un chauffeur de taxi de l’aéroport se fait remarquer et où une petite fille dans une autre voiture s’exprime sans dialogue, Dakota Johnson et Sean Penn sont les seuls visages que l’on voit pendant toute la durée de Daddio.

Dakota Johnson se démarque dans Daddio

Christy Hall assure dans les colonnes d’Entertainment Weekly que Dakota Johnson, qui a également produit le film avec son partenaire Ro Donnelly, a dépassé ses attentes pour ce huis clos avec Sean Penn :

Elle apporte une complexité remarquable à son personnage, creusant habilement les profondeurs d’une manière qui a amené ce rôle à des endroits bien au-delà de ce que j’avais imaginé. Du début à la fin, on ne peut vraiment pas détourner le regard. Elle incarne un personnage à la fois confiant et vulnérable. Elle trouve un équilibre parfait entre le sexy et le grossier, tout en conservant une douceur innocente. Elle a aussi cette curiosité insolente, une grâce enjouée qui permet à cette conversation de se dérouler, parce que son personnage n’a pas peur des personnalités hautes en couleur qui arpentent la ville de New York.

Si Daddio sera présenté au Toronto Film Festival du 7 au 17 septembre prochain, aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment, tout comme le distributeur qui s’occupera d’exploiter le film dans les salles obscures.