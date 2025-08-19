Cycle & Ovulation Pro : Le suivi de l’ovulation nouvelle génération, adapté à tous les cycles

Tl;dr Ultrahuman acquiert viO HealthTech et lance un nouvel outil.

Cycle & Ovulation Pro offre une précision de suivi >90%.

Technologie adaptée pour cycles variés, y compris PCOS.

Un nouvel horizon pour le suivi du cycle féminin

Le secteur des objets connectés destinés à la santé vient de franchir une étape significative. En effet, Ultrahuman, déjà bien installée sur la scène mondiale des technologies portables, dévoile aujourd’hui le fruit d’une opération stratégique : l’acquisition de viO HealthTech, couplée au lancement d’un outil inédit, le Cycle & Ovulation Pro, spécialement conçu pour la bague intelligente Ultrahuman Ring AIR.

Une alliance technologique fondée sur quinze ans de recherche

À l’origine de cette innovation, on retrouve l’algorithme du capteur OvuSense™, issu des dispositifs médicaux développés par viO HealthTech. Cette technologie, qui s’appuie sur une base de données exceptionnelle rassemblant plus de 260 000 cycles et validée à travers treize publications scientifiques évaluées par des pairs, se trouve désormais adaptée à un usage grand public. Autrement dit, l’expertise clinique s’invite dans la vie quotidienne via un simple bijou connecté.

L’ambition affichée est claire : offrir une solution précise – la société évoque une précision supérieure à 90 % pour la confirmation de l’ovulation – mais aussi inclusive. Contrairement à bon nombre d’applications standards limitées aux cycles réguliers de 28 jours, Cycle & Ovulation Pro vise les utilisatrices dont les schémas menstruels sortent des sentiers battus.

Des fonctionnalités pensées pour la diversité biologique

La conception même du Cycle & Ovulation Pro rompt avec les modèles prédictifs figés. Grâce à son système adaptatif et à la collecte passive des marqueurs physiologiques – notamment la température cutanée mesurée par la bague –, le dispositif promet un accompagnement personnalisé. Plusieurs cas bénéficient ainsi directement de ces avancées :

Aide au suivi pour les femmes souffrant d’ endometriose , de SOPK (PCOS) ou présentant des cycles atypiques ;

, de ou présentant des cycles atypiques ; Mise en lumière des schémas cachés grâce à la fonctionnalité « Cycle Flags™ » ;

Pilotage facilité par un système intuitif d’enregistrement des symptômes et comportements liés aux différentes phases du cycle.

Ce positionnement se veut résolument tourné vers toutes celles que les solutions classiques peinent encore à satisfaire.

Vers un standard renouvelé du bien-être féminin connecté

Le PDG d’Ultrahuman, Mohit Kumar, résume l’esprit du projet en mettant en avant la volonté d’apporter « des outils cliniquement éprouvés dans un écrin technologique confortable et esthétique ». Même écho chez Rob Milnes (viO HealthTech) qui perçoit déjà « une démocratisation majeure des connaissances en santé féminine via le port d’une simple bague connectée ». Reste à voir si cette synergie inédite entre matériel innovant et expertise médicale saura convaincre au-delà des pionnières déjà conquises par l’univers des wearables. Une chose est sûre : c’est tout un pan du suivi menstruel qui s’apprête à changer d’échelle.