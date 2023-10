Curses!, la série animée de DreamWorks pour Apple TV+

Des aventures effrayantes seront narrées dans Curses!.

Créée et produite par Jim Cooper (Dragons, Vinyl, The Tower Ravens) et Jeff Dixon (The Hurricane Heist), la série animée Curses! raconte comment une malédiction familiale de plusieurs générations transforme Alex Vanderhouven en pierre. Pour lever définitivement le maléfice, ses deux enfants, Pandora et Russ, ainsi que sa femme Sky, doivent restituer les artefacts volés par leurs ancêtres à leurs propriétaires légitimes.

When a curse turns Alex Vanderhouven to stone, his family sets out to save him by returning stolen artifacts to their rightful homes. Join them on spine-tingling adventures right in time for Halloween. #Curses premieres October 27 on @AppleTV+. pic.twitter.com/rHbnguoPR8 — DreamWorks Animation (@Dreamworks) September 14, 2023

Le casting vocal est composé de Gabrielle Nevaeh (Pandora), Andre Robinson (Russ), Lyric Lewis (Sky), Reid Scott (Alex), Rhys Darby (Stanley), James Marsters (Larry), Rhea Perlman (Margie), Phylicia Rashad (Georgia Snitker) et Robert Englund (Cornelius).

Un trailer pour Curses!

Curses! sera exclusivement diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 27 octobre prochain. Le scénariste et réalisateur John Krasinski est également producteur exécutif de Cursed! et Allyson Seeger est co-producteur exécutif. Leo Riley est producteur superviseur, Chris Copeland et Justin Copeland étant consultants créatifs. Leo Riley assure la réalisation, les services d’animation étant assurés par CGCG et House of Cool.