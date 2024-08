Crystal Lake : la série préquelle de Vendredi 13 revient avec un nouveau showrunner

A24 relance la série préquelle de Vendredi 13 avec le showrunner Brad Caleb Kane.

La série préquelle tant attendue de Vendredi 13, Crystal Lake, est de retour de l’au-delà. Initialement annoncée en 2022 comme une série en streaming pour Peacock, la série a été victime de plusieurs rumeurs d’annulation après le licenciement de son showrunner Bryan Fuller par A24 en mai dernier.

