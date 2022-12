Crime Boss : Rockay City, le concurrent de Payday avec un casting étoilé

Fruit de la collaboration entre 505 Games, InGame Studios et Epic Games, Crime Boss : Rockay City se présente comme un FPS de braquage jouable en solo ou en coopération.

Crime Boss : Rockay City se déroule à… Rockay City, une métropole fictive de Floride qui bourdonne d’activités avec ses baies sablonneuses et ses gratte-ciel imposants. Mais au-delà des façades glamour éclairées par les néons, une féroce guerre de territoire fait rage… Après la disparition du précédent “boss du crime”, la place est libre pour un nouveau roi.

Un trailer pour Crime Boss : Rockay City

Travis Baker (Michael Madsen) est prêt à construire son empire grâce à Casey (Kim Basinger), Nasara (Damion Poitier), Touchdown (Michael Rooker) et Gloves (Danny Glover) en utilisant la stratégie, la ruse et un peu de puissance de feu pour réaliser des casses et prendre des territoires aux gangs rivaux. Gagner la guerre de territoire ne sera d’ailleurs pas si facile. Entre Dollar Dragon (Danny Trejo), Hielo (Vanilla Ice), Cagnali et Khan qui souhaitent prendre la ville pour eux-mêmes, ainsi que le shérif Norris (Chuck Norris) Norris qui cherche à arrêter tous les joueurs sur leur chemin, cette campagne roguelike récompensera et punira dans la même mesure.

Crime Boss : Rockay City sera disponible sur PC via l’Epic Games Store le 28 mars 2023 puis plus tard sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Crime Boss : Rockay City se dévoile avec du gameplay

Les joueurs peuvent tout voler dans Crime Boss : Rockay City, de l’argent liquide à la drogue, en passant par des artefacts inestimables, et c’est encore plus amusant avec des complices dans le mode multijoueur PVE en coopération. Échouez et vous repartirez les mains vides, mais réussissez et vous serez richement récompensé.