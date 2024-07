« Crazy Kung-Fu 2 » : Tout ce que nous savons sur le casting et l’intrigue

La suite tant attendue du film "Crazy Kung-Fu" est confirmée.

Tl;dr La suite tant attendue du film Crazy Kung-Fu est confirmée.

Le réalisateur original, Stephen Chow, reviendra pour la suite.

Le film n’aura pas une suite directe, mais sera une sorte de « successeur spirituel ».

Il est probable que le film dispose d’un casting entièrement nouveau.

La suite de Crazy Kung-Fu est officiellement confirmée

Après de nombreuses années d’attente, les fans du film culte Crazy Kung-Fu peuvent enfin se réjouir. Le célèbre réalisateur chinois Stephen Chow a confirmé qu’il reviendrait pour diriger la suite tant attendue de ce classique de 2004.

Stephen Chow aux commandes

Stephen Chow, une figure légendaire du cinéma chinois, a commencé sa carrière en tant qu’acteur avant de passer à la réalisation avec le film Flirting Scholar en 1993. Il s’est ensuite fait connaître en réalisant ses propres films comme The God Of Cookery en 1996. Mais c’est avec Crazy Kung-Fu, une comédie d’action et d’arts martiaux, que Chow a vraiment marqué les esprits.

Une suite pas comme les autres

L’annonce de la suite de Crazy Kung-Fu a créé une vague d’excitation parmi les fans. Toutefois, Stephen Chow a précisé que Crazy Kung-Fu 2 ne serait pas une suite directe. Le film serait plutôt un « successeur spirituel », ancré dans l’époque moderne. Il est également probable qu’il n’apparaisse que dans un caméo.

Un nouveau casting pour Crazy Kung-Fu 2

Crazy Kung-Fu 2 devrait comporter un casting entièrement nouveau. Selon Yahoo! News, le film mettra en vedette « beaucoup de nouveaux personnages » et « beaucoup de nouveaux acteurs ». Stephen Chow n’a pas encore révélé le casting de Crazy Kung-Fu 2, mais il est probable qu’il puisera dans le large réservoir d’acteurs d’arts martiaux célèbres pour faire ses choix.