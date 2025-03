Counterattack fait une entrée explosive dans le top 10 de Netflix

Le nouveau film d'action et de suspense de la plateforme de streaming Netflix séduit tout le monde.

Tl;dr Counterattack cartonne sur Netflix.

Le film, réalisé par Chava Cartas, met en scène un combat acharné contre un cartel de la drogue.

Malgré un scénario simple, Counterattack est recommandé pour les amateurs d’action et de suspense.

Le nouveau succès de Netflix

À la recherche d’un thriller palpitant ? Counterattack, la dernière sortie de Netflix, pourrait bien être la réponse à vos attentes. Cette production mexicaine, mise en ligne fin février, a déjà su conquérir les abonnés de la plateforme de streaming. Ainsi, dès le 3 mars, le film se hisse à la deuxième place du classement.

Il est intéressant de noter que le film a changé de titre juste avant sa sortie. Initialement baptisé « Counterstrike », le film est finalement sorti sous le nom de « Counterattack ». Malgré ce changement de dernière minute, le film semble avoir trouvé son public parmi les amateurs d’action.

Counterattack : une plongée au cœur de la guerre des cartels

La rapidité avec laquelle « Counterattack » a gravi les échelons n’est guère surprenante. Après tout, un thriller rythmé se déroulant sur fond de guerre des cartels est forcément captivant. Ajoutez à cela des fusillades intenses, un héros fascinant et un méchant impitoyable aux intentions glaçantes, et vous obtenez tous les ingrédients d’un succès d’action.

Réalisé par Chava Cartas, « Counterattack » suit le capitaine Guerrero (Luis Alberti) et son équipe de soldats d’élite qui se retrouvent plongés dans une journée mortelle. Lorsque Guerrero intervient pour arrêter un groupe d’hommes qui harcèlent deux femmes, il ignore qu’il vient de se mettre une cible dans le dos. Ces femmes ont été témoins de quelque chose qu’elles n’auraient jamais dû voir, ce qui les met en danger.

Est-ce que « Counterattack » vaut le coup ?

« Counterattack » est à voir si vous aimez les thrillers simples mais bourrés d’action. Ce n’est pas une histoire complexe et elle ne révolutionne pas vraiment le genre, mais la camaraderie entre les soldats et la tension constante rendent le film intéressant. Et quand on parle d’action, c’est qu’il y en a beaucoup.

Si vous êtes à la recherche d’un film d’action dynamique et énergique, « Counterattack » est fait pour vous. Cependant, si vous préférez les intrigues plus complexes ou les personnages profonds, ce film pourrait ne pas être votre meilleur choix. Mais parfois, on a juste besoin de se divertir sans trop réfléchir.