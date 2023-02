Cosmic Smash s’offre un retour inattendu en réalité virtuelle

Une remise en forme en suivant le rythme de la musique avec C-Smash VRS.

Présenté comme une expérience de synesthésie pure, C-Smash VRS réunit le meilleur des sports de raquette – squash, tennis, raquette, paddle ball et autres – ainsi que d’autres disciplines sportives.

Mettez-vous en forme au rythme de la musique tout en vous amusant et en transpirant. Imaginez que vous pratiquez le sport ultime tout en vous sentant à la fois stimulé et détendu, votre corps et votre esprit ne faisant qu’un avec la meilleure musique et des images époustouflantes. Voyagez aux confins de l’espace et du temps, seul ou avec un ami, ou jouez dans divers modes de compétition contre des joueurs du monde entier.