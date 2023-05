Corecell Technology annule le développement de Quantamancy : The Purgatory

L'annulation de Quantamancy : The Purgatory est la conséquence d'un différend créatif au sein de l'équipe de développement du studio thaïlandais Corecell Technology.

Annoncé en 2022 et prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam, le jeu d’action roguelite holypunk de Corecell Technology est annulé :

Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé d’annuler le développement de Quantamancy : The Purgatory en raison de circonstances imprévues. La création de Quantamancy : The Purgatory a été une entreprise passionnée née de l’amitié entre le directeur exécutif et le game director. Malheureusement, après deux ans de développement, nous nous sommes retrouvés en conflit sur la direction créative. Pour préserver notre amitié, nous avons décidé de nous séparer. Le réalisateur conservera tous les droits et continuera à travailler sur ce projet en accord avec sa propre vision. Nous comprenons que cette nouvelle puisse décevoir nos fans. Nous partageons votre déception et exprimons notre gratitude à notre équipe pour son travail acharné et sa créativité.

Corecell Technology se laisse du temps pour rebondir

Malgré l’annulation de Quantamancy : The Purgatory, Corecell Technology veut encore impressionner l’industrie vidéoludique :

Malgré ce revers, nous restons déterminés à créer des jeux innovants. Nous sommes impatients de partager nos futurs projets avec vous. Restez à l’écoute de nos réseaux pour les mises à jour. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien continu.