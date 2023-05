CONV/RGENCE : A League of Legends Story, un action-platformer narratif en 2D

Double Stallion Games propose d'explorer la ville de Zaun avec le champion Ekko dans CONV/RGENCE : A League of Legends Story.

Grâce aux compétences d’Ekko, un jeune inventeur qui est capable de voyager à travers le temps et l’espace, les joueurs vont pouvoir rembobiner à leur guise certaines actions lors de phases d’exploration ou pendant des combats dynamiques au sein de Zaun, une cité-état localisée au Nord-est de Valoran qui abrite de célèbres personnages de League of Legends comme Jinx (Gâchette Folle), Camille (Ombre d’acier) et Warwick (le Traque-sang).

Une bande-annonce pour CONV/RGENCE : A League of Legends Story

Eric Angelillo, directeur artistique et codirecteur créatif chez Double Stallion Games, a déclaré :

Respecter la technologie et l’architecture de Zaun était une priorité, mais nous y avons ajouté des couleurs, des formes, des traits et bien plus. Les bandes dessinées ont été une source d’inspiration non négligeable ; nous avons ainsi opté pour des traits marqués, des ombres encrées et des couleurs en demi-teinte. L’utilisation des demi-teintes a été un défi, mais cela nous a également permis de faire ressortir des éléments du premier plan (…) Nous avons trouvé l’inspiration dans les nouvelles et les bandes dessinées écrites sur Zaun et sur ses champions pour donner vie à certains lieux comme la Scierie, mentionnée dans une histoire d’Ekko, et pour créer de nouveaux lieux comme le transchaîne, qui ressemble à un train. CONV/RGENCE était l’occasion rêvée de développer l’environnement de Zaun, qui n’a pas été complètement exploré dans le MOBA.

CONV/RGENCE : A League of Legends Story sortira le 23 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store/Steam/GOG).